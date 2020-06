Instrucciones para iniciar la reapertura “inteligente” sin problemas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Es cuestión de horas para que Honduras inicie este lunes la primera faceta de la debatida reactivación económica. En virtud de ello, el Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, publicó una serie de disposiciones para que se efectúe según lo previsto.

Este domingo culmina la fase cero. La misma empezó el uno de junio y tuvo como propósito la capacitación de empresas y su adecuamiento para reanudar operaciones con las medidas de bioseguridad contempladas en los protocolos.

Mañana, ocho de junio, arranca la ejecución en su primera etapa. Según se estableció, será con el 20 por ciento del personal de cada negocio y tendrá una duración de dos semanas. ¿Qué deberán tener en cuenta empresarios y colaboradores? El Estado instruyó.

De igual interés: «No volveremos a la vida de antes»: Roberto Cosenza, sobre reapertura «inteligente»

Normas dictadas por el Gobierno

En caso de que los recintos involucrados no cuenten con su respectivo manual para operar, podrán acudir al apartado que designó con ese objetivo la Secretaría de Trabajo. Si la industria en específico no creó previamente su protocolo pertinente, deberá regirse por el Manual General de Bioseguridad para el Manejo de la Pandemia.

Los propietarios de las compañías tendrán la obligación de dotar a sus colaboradores con el equipo de Protección Personal (EPP) que establecen los manuales de reapertura.

Asimismo, las autoridades especifican que, los trabajadores que no reciban el equipo mínimo, no estarán obligados a laborar. Al no presentarse por ese causal, no incurrirán en fallas que conlleven sanciones disciplinarias o administrativas.

Durante esta primera fase, las personas de la tercera edad, embarazadas, hipertensos y diabéticos no tendrán el deber de presentarse a sus quehaceres laborales. Quienes tengan cáncer u otra enfermedad de alto riesgo también están exentos.

Por lo que, si se ausentan debido a esas condiciones, se prohíbe su despido o sanción. La empresa, por su lado, tendrá la posibilidad de asignarles oportunidad de teletrabajo.

Provisión de transporte

Otro aspecto importante que ordenó el Gobierno es referente a la movilización de los empleados. Mientras el transporte público no regrese, el empleador tendrá que proporcionar un medio de locomoción a sus colaboradores.

La medida en mención aplica para el transporte de los trabjadores hacia su trabajo y en su retorno a casa.

El negocio que opte por la reapertura también tendrá que solicitar el salvoconducto para cada miembro de la entidad que se incorporará. Los mismos ahora son provistos en línea, tal como lo adelantó TIEMPO.

La institución que regula el trabajo y la Policía Nacional de Honduras (PNH) se comprometen a la vigilancia del cumplimiento de las directrices brindadas. Harán recuentos de los empleados para verificar que se mantengan nada más los porcentajes autorizados semana a semana.

Las empresas están sujetas a que, en caso de desacato a lo estipulado, serán sancionadas o cerradas por las autoridades designadas. Por su parte, los ciudadanos también estarán obligados a someterse al cumplimiento de lo dictado para la reapertura.