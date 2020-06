Programa DACA continuará vigente; 15 mil hondureños se beneficiarán

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego que la Corte de Estados Unidos determinara mantener vigente el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), la embajadora de Honduras en Washington, María Dolores Agüero, compartió su alegría por la decisión.

«Recibo con beneplácito la noticia de la Corte Suprema de EEUU sobre el futuro del programa que protege a los dreamers», expresó la diplomática a través de Twitter.

«Bajo el programa de DACA, contamos con 15,000 hondureños que serán beneficiados por esta decisión. Seguiremos abogando por una solución permanente para ellos», concluyó el mensaje de Agüero

Cabe mencionar que la Corte de EE.UU. tildó de ilegal la decisión del presidente Donald Trump sobre el programa.

Como se recordará, DACA ha beneficiado desde hace ocho años a miles de indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. La nueva determinación, se aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra, según informaron las autoridades.

En ese sentido, la excanciller de Honduras y ahora embajadora ante la capital de Estados Unidos, aseguró que seguirán abogando por una solución permanente para «soñadores».

Este fallo significa que casi 700.000 jóvenes inmigrantes sin papeles, actualmente inscritos en DACA, la mayoría nacidos en México y otros países latinoamericanos, seguirán protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos renovables de trabajo por dos años.

El programa que fue creado en el 2012 por Barack Obama y que Trump intentó eliminar, a partir de ahora, protege de la deportación a varios inmigrantes indocumentados que buscan el «sueño americano».

Bajo esta política, los beneficiarios del programa reciben permisos de trabajo temporales, licencias para poder conducir en los Estados Unidos, así como también les otorga un número de seguridad social. De ellos, el 76 % son mexicanos.

Trump se oponía a este programa debido a que, muchos inmigrantes indocumentados pueden trabajar. Estos empleos que podrían aprovecharlos jóvenes estadounidenses de nacimiento o inmigrantes legales en el país, según su argumento.

Por medio de DACA, el gobierno acuerda «diferir» cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron cuando eran niños.

«Como presidente de Estados Unidos, pido una solución legal sobre DACA, no política, consistente con la ley. La Corte Suprema no está dispuesta a dárnosla, así que tenemos que empezar todo el proceso de nuevo», expresó el mandatario estadounidense.

As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again.

