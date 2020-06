CORTÉS, HONDURAS. Mínimo L30 millones anuales son los que la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer necesita recaudar y así beneficiar a 2,000 infantes que padecen dicha enfermedad, pero ahora, debido al confinamiento obligatorio para contener la propagación del Covid-19, los recursos económicos se están gastando y la posibilidad de agenciarse más es prácticamente nula en medio de la pandemia.

«A raíz del coronavirus, todos nuestros programas de recaudación se nos vinieron abajo. Nuestro último concierto fue el 8 de marzo en San Pedro Sula, cuando se trajo a Juanes y a Piso 21. Teníamos programados como tres o cuatro conciertos más a lo largo del 2020. Por otro lado, en La Ceiba íbamos a hacer el maratón 5K y lo tuvimos que cancelar. Precisamente nos preocupa es si vamos a lograr seguir proveyendo todo lo que se necesita», dijo la presidenta de dicha Fundación, Nubia Zúniga.

Otros formas de recoger dinero, como «Plan Padrino» y depósitos a la cuentas bancarias de la Fundación también disminuyeron, pues la ciudadanía en general está golpeada económicamente debido al encierro, y por esa razón, las donaciones cayeron casi un 80 %.

«Algo que también nos ayudaba a agenciarnos recursos eran las alcancías que se encontraban en los centros comerciales y otros comercios pero que ahora están cerrados. Las donaciones de empresas también cayeron, pues las que nos donaban mensualmente cancelaron porque no estaban trabajando, y eso nosotros lo entendemos», agregó Nubia.

Lea: Niños con cáncer, víctimas olvidadas durante la pandemia en Honduras

«Los niños con cáncer no son prioridad para el Gobierno»

Ante tal situación, y porque el «Quédate en casa no aplica para los niños con cáncer», la Fundación recurrió al Congreso Nacional en busca de que, solo por esta vez, el Gobierno costee los tratamientos oncológicos de estos pequeños, pero su solicitud fue ignorada.

«Los niños con cáncer no son prioridad no son prioridad para el Gobierno. La responsabilidad ha recaído en la Fundación. El Gobierno se ha desentendido de los niños y no debe ser así y solo por tener cáncer no significa que no se curan», lamentó Zúniga.

Es así como desde hace semanas, a través de la diputada nacionalista de Francisco Morazán Johana Bermúdez, la Fundación presentó un proyecto encaminado a que la Secretaría de Finanzas otorgue a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer la cantidad de L30 millones, o sea, el total del presupuesto que la Fundación requiere de cada año. No obstante, la iniciativa sigue ‘engavetada’.

«Les estamos solicitando un decreto de emergencia para que los niños continúen sus quimioterapias, porque esta año no podremos recaudar los fondos necesarios», indicó la presidenta.

CLIC AQUÍ PARA LEER EL PROYECTO

Sala de La Ceiba, posible adiós

Si la situación económica de la Fundación del Niño con Cáncer no mejora, Nubia Zúniga, advirtió que será prácticamente inevitable cerrar la sala que la Fundación inauguró recientemente en el Hospital Regional de Atlántida.

«Si no obtenemos apoyo del Congreso Nacional, uno de los programas que se va a cerrar próximamente será la sala ubicada en La Ceiba. Ese es nuestro programa más nuevo. Allí se atienden a menos niños, y pues, esos pequeños, que son de Islas de la Bahía, Yoro y Olancho tendrán que viajar de nuevo a San Pedro Sula», concluyó.

CLIC EN ESTE ENLACE PARA DONAR

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.