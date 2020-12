Profesor denuncia a la FA por racismo cultural en la sanción a Cavani

Inglaterra.- En las últimas semanas, el atacante del Manchester United, Edinson Cavani, ha estado envuelto en una serie de polémicas por la historia que subió en su cuenta oficial de Instagram, agradeciendo a un amigo que lo había felicitado por su doblete ante el Southampton.

«Gracias negrito», publicó el uruguayo en su red social. Dos palabras que le trajeron consecuencias inmediatas en forma de una denuncia. El jueves 17 de diciembre, la Federación Inglesa de Fútbol, abrió un expediente contra Cavani por conducta inapropiada y que va en desprestigio del juego, según lo apuntado por la FA en un comunicado.

Sin embargo, la acusación de los federativos ingleses ha sido refutada por el profesor Andreas Beck Holm, catedrático en la universidad Aashuru en Dinamarca.

Argumento del catedrático Andreas Beck Holm

Beck Holm aduce que existe racismo cultural en la postura de la FA, al denunciar a Cavani por el uso de una expresión que en su contexto, no refleja ningún signo de discriminación hacia el color de piel. Una acusación que presentó ante la ‘Kick It Out’, organización dedicada a la lucha por la igualdad y la inclusión en el fútbol inglés.

«Mientras las palabras que usó Cavani no son racistas. La decisión de imputarlo sí lo es. Específicamente, es un caso de racismo cultural que está conectado con el etnocentrismo», escribió el académico en un texto donde expresa su inconformidad con la acusación hacia el uruguayo.

Y añadió: «La expresión «Gracias negrito» de Cavani no es un abuso racial porque uno no hace eso contra un amigo que lo felicita». Además, Beck Holm apuntó que la palabra negrito tiene un tono afectuoso en Sudamérica. Apenas fue informado del malestar, Cavani borró la publicación para que no fuese interpretada como algo racial.

Pero el académico danés no se limitó en esas palabras y acudió a la nacionalidad para seguir defendiendo su planteamiento: «Cavani es un trabajador extranjero que está siendo castigado por su inadecuado dominio del idioma inglés, así como su poca comprensión de las normas sociales británicas. Está siendo castigado por no obedecer esos códigos en la comunicación mediante un idioma extranjero y con una persona extranjera». De allí la denuncia de racismo cultural.

La potestad de Cavani en apelar

De momento, habrá que esperar hasta el 4 de enero para conocer la sanción que se le aplicará a Edinson Cavani. El uruguayo tiene hasta esa fecha para presentar sus alegaciones y defenderse de la acusación, por lo que no será la última vez que sepamos de este controversial tema.

