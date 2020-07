Prince Royce revela a sus fans que tiene COVID-19; cuenta cómo se enteró

-29Prince Royce dice que un diagnóstico de COVID-19 lo hizo despertar, y ahora quiere que otros despierten también. El astro de la bachata reveló que se está recuperando del virus, en una entrevista exclusiva con The Associated Press, el jueves.

Prince Royce dijo que decidió pronunciarse debido a su creciente frustración por ver gente salir y reunirse sin máscaras, aun cuando los casos se están incrementando en varios estados del país. Y como a muchos, le preocupa que más gente se infecte este fin de semana feriado por el 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU.

Así lo reveló Prince Royce

“Al principio tuve mucho miedo, pensé: ‘Nadie puede enterarse, no debo contárselo a nadie’. Pero sentí que tenía el deber de decírselo a mis comunidades. Tú sabes, vivo en Florida, soy de Nueva York, tengo un sitio en California y estoy viendo lo que está ocurriendo alrededor del país. Estoy viendo lo que sucede en el mundo”, dijo Royce vía Zoom desde su casa en Miami.

Para Prince Royce, todo comenzó hace dos semanas, un domingo, cuando se despertó en la madrugada con un malestar tras haber pasado el día en la piscina haciendo videos de TikTok y lidiando con “un dolor de cabeza bien fuerte”.

Pero se lo atribuyó a un día bajo el sol y al aire acondicionado y se volvió a dormir. “No pensé que fuera nada”, señaló.

Cuando se levantó en la mañana, se sentía peor, se tomó la temperatura y tenía 38,3 grados centígrados (101 Fahrenheit). Se tomó unos analgésicos y esperó que se le pasara. El lunes no tenía fiebre, pero el dolor de cabeza no se le iba.

“Dije: ‘Voy a hacerme la prueba de COVID-19 solo para ser responsable, pero no creo que lo tenga’. Así me enteré”, dijo el cantante y compositor.

“Estaba en shock. Todavía no lo creo, pienso que fue un falso (positivo). Todavía pienso, ¿cómo pudo haberme pasado a mí?”.

“Me estaba lavando las manos. Estaba desinfectando los paquetes. Estaba usando la máscara. Y creo que para mí simplemente fue un llamado de alerta, como que he estado viendo esto en televisión todos los días, estoy en grupos de WhatsApp con mi familia mandándoles información. Pensé que de seguro no me iba a dar a mí porque estaba ‘tomando las precauciones’”.

Prince Royce no sabe cómo contrajo el virus, pero admite que, tras pasar más de tres meses en cuarentena, la reapertura de bares y restaurantes le dio una falsa sensación de seguridad.

