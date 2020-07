Presidente del TSC: «No existe conflicto de intereses» en investigación de Bográn

TEGUCIGALPA, HONDURAS. José Juan Pineda Varela, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), dijo este miércoles que se excusará, solo en caso de ser necesario, de la investigación que se le sigue a Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H).

Dicha postura surge en respuesta a una solicitud que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) le hizo a Pineda para que se desligue de las investigaciones a Bográn. Esto, porque según el ente investigador existe un conflicto de intereses

Lo anterior, porque se presume que el esposo de una hermana de Marco Bográn es hijo del titular del TSC; razón por la cual el CNA pidió la separación de Pineda del caso.

#Urgente | El CNA solicita que el presidente del @TSCHonduras se excuse de la investigación al exdirector de @INVESTHonduras por un claro conflicto de intereses, asimismo, exhorta dar trámite a los informes y denuncias presentadas en el marco de la pandemia. #HondurasLoExige pic.twitter.com/TEVYLhSWLQ — CNA Honduras (@cnahonduras) July 7, 2020

«No existe conflicto de intereses»: magistrado TSC

Pese a que el magistrado del TSC no descartó apartarse del caso, enfatizó en un comunicado que «legalmente no existe ningún conflicto de interés en la relación que se argumenta. Sin embargo, me comprometo a título personal, basado en mis principios éticos y morales, con especial fundamento en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del TSC y su reglamento, a presentar la excusa si fuese el caso».

Asimismo, indicó que «no es atribución de ninguno de los magistrados del TSC participar en los procesos operativos de auditoría». Según él, esa facultad le compete a los auditores que conforman una comisión dirigida por un supervisor y un jefe de equipo.

Por tanto, «son ellos, y el jefe de departamento y director del área, quienes firman los informes de auditoría, una vez que esta concluya», agrega el escrito.

«Si de los hechos examinados se concluye en la existencia de responsabilidades civil o administrativo; después de notificados y presentadas las impugnaciones y/o recursos según sea el caso, estos se elevan a las máximas autoridades de la institución, quienes hasta entonces conocen el asunto y participan en un Pleno Resolutivo para emitir la resolución respectiva», agrega el escrito de Pineda.

Fnalmente, recordó que de encontrarse indicios de responsabilidad penal, el informe se remite directamente al MP. Esto, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal en el país.

Como Magistrado Presidente del @TSCHonduras, manifiesto lo siguiente: pic.twitter.com/BALwMuXCve — JOSÉ JUAN PINEDA VARELA (@JoseJuanPinedaV) July 8, 2020

