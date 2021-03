Presidente del CMB tras la pelea del ‘Canelo’: «Debemos revisar lo que está pasando»

ESTADOS UNIDOS.- Luego del ‘penoso’ espectáculo brindado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Avni Yildirim en la pelea por el Cinturón de Peso Supermediano, el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, promete una mejor calidad en las peleas.

Las criticas sobre la pelea entre el “Canelo” y Yildirim hicieron que el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, reconociera la falta de espectáculo y viralidad que están teniendo los combates en los últimos años.

“Canelo lució muy bien, poderoso, no falló ningún golpe, fue tremendamente certero. La diferencia fue inmensa. Lo siento por Avni Yildirim, a veces en el papel no refleja las acciones y fui desafortunado, tuve grandes expectativas. Es cuestión de que tenemos que revisar el proceso que no está funcionando con algunas reglas”, explicó Sulaimán en una entrevista con el medio Boxing Social.

Justamente, el boxeador azteca demostró su superioridad ante un rival que no pudo estar a la altura del combate. Fueron tres rounds los que le bastaron al ‘Canelo’ para poder dejar en la lona al turco y llevarse el cinturón.

Yildirim disputó la pelea por el cinturón de la prestigiosa institución luego de haber pasado dos años sin haber tenido una sola pelea y su último combate fue derrotado. Es por eso que el presidente Sulaimán, ratificó. “Definitivamente tenemos que ir atrás y revisar lo que está pasando, cómo las cosas evolucionan”.

