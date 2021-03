‘Canelo’ Álvarez noquea a Avni Yildirim y se acerca a la corona de la OMB

ESTADOS UNIDOS.- El boxeador mexicano, Saul ‘Canelo’ Álvarez, derrotó el sábado por la noche al Avni Yildirim y logra retener sus cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Tres asaltos fueron suficientes para que el ‘Canelo’ demostrara su poderío al turco, que por disposición de su equipo, no salió a combatir el cuatro asalto. De esta forma, el boxeador azteca llegó a su victoria 55, 37 por nocaut.

‘Canelo’ llevó el control de la pelea en todo momento, desde el primer asalto salió en busca de un Yildirim que sólo se defendía con guardia arriba a la espera del momento exacto para conectar un buen golpe, cosa que no ocurrió.

El ‘Canelo’ sin despeinarse hizo sufrir a Avni Yildirim

El dominio del mexicano era apabullante y en el tercer asalto estuvo apunto de finiquitar la pelea tras conectar un poderoso derechazo que mandó a la lona al turco. Ese fue el asalto en el que más sufrió Yildirim.

“Peleé con el mejor en diciembre y de todas maneras no los dejo contentos, si no hubiera tenido el objetivo de todos los títulos no hubiera hecho esta pelea. Contra (Callum) Smith prometimos que el ganador iba a ir directo con Yildirim pero si no quisiera unificar no la hubiera hecho, pero está en el camino de lo que quiero hacer. Teníamos que hacerlo y aquí estamos”, explicó ‘Canelo’ al finalizar la pelea contra el rival que le fue impuesto.

De esta forma, el boxeador mexicano se acerca al sueño de poseer todos los cinturones de su división. Para conseguirlo deberá ganar a Billy Joe Saunders (poseedor de la de la corona de la Organización Mundial de Boxeo, OMB) y a Caleb Plant (campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo).

