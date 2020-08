TEGUCIGALPA, HONDURAS. Salvador Nasralla, aspirante a la presidencia de Honduras, se refirió a la problemática dentro de su partido «Salvador de Honduras», que implicó «echar» a dos reconocidos dirigentes políticos.

Tanto el abogado Tony García como el dirigente político Mauricio Castellanos ya no forman parte del partido presidido por Nasralla, según él, debido a varias faltas cometidas.

En el caso de Castellanos, Nasralla detalló que él incurrió en el error de señalar a Julio Larios por antes pertenecer al Partido Nacional. Por esa razón, el presidenciable pidió que presentara las pruebas pero no lo hizo.

“Yo le solicité que presentara pruebas y él no las presentó. Cuando tu jefe te dice que hagas tal cosa y no la haces, vos estás irrespetando a la autoridad y él dijo que no, que no las iba a presentar. Y yo no puedo trabajar en un lugar tan importante como Cortés con alguien que no hace caso”, expresó Nasralla.

Apoderado legal del partido

Por otro lado, contó que el abogado García dejó de representar legalmente al partido. Sin embargo, continuaba presentándose ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), aún tras la designación del abogado José Adán Tomé para ese cargo.

“En febrero de este año giramos instrucciones y lo reemplazamos por el abogado José Adán Tomé. Infortunadamente, Tony siguió presentándose al CNE como si fuera representante del partido. Eso desde punto de vista de un abogado es algo muy grave”, señaló Nasralla.

García confirma buena relación con Nasarlla

García, ex apoderado legal del partido «Salvador de Honduras» (PSH), confirmó que Nasralla y él siguen siendo amigos. Sobre las declaraciones del presidenciable dijo que le parecieron respetuosas, por lo cual “lo último que generaría sería un circo”.

Sobre el partido, García señaló que deben luchar por obtener el triunfo, hacer una alianza y estar seguros que estando unidos se puede ganar. Por ende, el pueblo de Honduras tendría un mensaje de esperanza. Para el abogado, el proceso “será una lucha cuesta arriba, pero no imposible de ganar”.

Sobre su cargo como representante legal del partido, aseguró: “Desde que Salvador me notificó que no era el apoderado legal el 8 de junio, no he vuelto a tener comunicación con el Consejo Nacional Electoral, y a un apoderado se le debe notificar si lo es o no lo es”.

