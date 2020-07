Por desacuerdo entre Salud y Alcaldía, «hospital» de Villanueva sigue en zona inundable

CORTÉS, HONDURAS. Las autoridades de la Alcaldía Municipal y de la Región Departamental de Salud todavía no se ponen de acuerdo, y a consecuencia, la carpa de L5.5 millones continúa ubicada en la misma área de terreno vulnerable a lluvias, la cual provocó que el «hospital móvil» se inundara.

«Mire, aquí ya no podemos, mire cómo se desliza. Créame, yo no puedo dar consultas acá y atender a los pacientes. Y esto es de todos los días», denunció un joven médico que grabó y difundió vídeos en las redes sociales.

Juan Carlos Aguilar, coordinador del Comité de Emergencia de Villanueva, dijo que ayer estaba prevista la re-ubicación de la carpa. En ese sentido, representantes de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) llegaron al municipio con la intención de ejecutar dicha tarea, pero aún no hay consenso para autorizar que se haga.

«Se preparó el plantel y Salud dijo que no era adecuado re-ubicarlo allí porque no llena las condiciones. Todo fue hecho bajo ingeniería, hasta allí llega la función municipal, no sabemos por qué tomaron esa actitud», señaló Aguilar.

Asimismo, el coordinador del CODEM dijo que fue gracias a la empresa privada y fondos de la Alcaldía que lograron elevar y nivelar el terreno.

La idea original era trasladar el «hospital» hacia el Instituto Unión y Esfuerzo de la colonia La Independencia, pero los residentes cercanos se opusieron. Por tanto, se decidió dejarlo en el mismo lugar, pero mejorando las condiciones del suelo.

«El predio ya está listo y también le pondremos una capa de arena para evitar futuras filtraciones. Se hicieron canales de alivio», concluyó Aguilar.

