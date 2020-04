Por Covid-19 muere Andrew Jack, actor de Star Wars

REDACCIÓN. El actor británico Andrew Jack, que participó en la saga cinematográfica de ‘Star Wars’, ha fallecido la mañana de este martes a los 76 años como resultado de complicaciones originadas por el covid-19 en un hospital a las afueras de Londres (Reino Unido), informan medios locales, que citan a su representante, Jill McCullough.

Jack Interpretó al mayor Caluan Emmat en ‘El despertar de la fuerza’ (2015) y ‘Los últimos Jedi’ (2017). También trabajó como entrenador de dialectos con muchos actores, por ejemplo, con Robert Downey Jr. en ‘Chaplin’ (1992) o Pierce Brosnan en ‘GoldenEye’ (1995), y, además, creó los distintos acentos de la Tierra Media en la trilogía de ‘El señor de los anillos’.

Su mujer Gabrielle Rogers, con la que se había casado recientemente, se encuentra en cuarentena en Australia, por lo que no ha podido despedirse de él. «Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida, y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral», aseguró McCullough, detallando que en actualmente el actor estaba trabajando en la nueva película de ‘Batman’.

«Había sido entrenador en dialectos durante muchos años y fue una de esas personas que promovió la orientación y el apoyo a los entrenadores más jóvenes, siendo un pionero en nuestra industria», añadió su representante. «Los actores de Andrew lo adoraban», concluyó McCullough.

Lea también: Plácido Domingo recibe el alta médica y se recupera del COVID-19

Por COVID-19 muere Mark Blum, actor de «You» y «Cocodrilo Dundee»

Mark Blum, actor conocido por sus apariciones en películas tan populares como «Buscando a Susan desesperadamente» y «Cocodrilo Dundee», falleció a los 69 años debido a complicaciones por COVID-19, según comunicado publicado por el Sindicato de Actores.

El papel más conocido de Mark Blum fue en «Buscando a Susan desesperadamente» junto a Madonna y Rosanna Arquette; trabajó recientemente en roles secundarios de televisión en la serie de HBO «Succession», el drama de Netflix «You» y Mozart in the Jungle» de Amazon.

Él era muy popular en la comunidad teatral de Nueva York y apareció con frecuencia en montajes de Broadway, incluido el remake de «Doce hombres sin piedad».