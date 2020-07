Padre Ovidio: «Pasaremos factura» a quienes han robado dinero del pueblo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En medio de la pandemia generada por el COVID-19, el reconocido sacerdote de la Iglesia Católica, padre Ovidio Rodríguez, criticó a las personas que aprovechando la crisis han robado el dinero de los hondureños.

«Quien nos gobierna ha perdido la oportunidad de unir las fuerzas vivas, con otra visión. Se ha rodeado de gente que solo le endulza el oído, que le dicen que este es el país de Alicia», criticó el religioso.

«Que esta coyuntura de la pandemia sea propicia para que los que asesoran al gobierno puedan cruzar las esperanzas y angustias del pueblo y sirva para sentar en la mesa a los distintos sectores. Nos esperan momentos difíciles», agregó.

Asimismo recordó que Honduras ha vivido en crisis permanente a lo largo de la historia, ejemplificando con la más reciente ocurrida en 2009 relacionada con la política.

«Esta crisis acentuada golpea a todos. Sangra en el pueblo hondureño que nos digan verdades a medias, y que todo está bien, cuando hay necesidades», continuó diciendo el padre Ovidio.

A renglón seguido, enfatizó que «no queremos ser gargantas pagadas para defender lo indefendible ¡la verdad nos hará libre», agregó el representante de la Iglesia Católica.

«Los que robaron dinero del pueblo no lo disfrutarán nunca»

Por otro lado, el líder católico también exhortó a la población a no quedarse de brazos cruzados. «Hondureños, no nos demos por vencidos, no hablemos de crisis, hablemos de oportunidades, no hablemos de desesperación sino de esperanza», recomendó.

Asimismo, se dirigió a quienes cometieron actos de corrupción aprovechándose de la crisis sanitaria que enfrenta el país: «Les digo a aquellos que se han robado el dinero del pueblo que no lo van a disfrutar nunca», advirtió.

A efecto de ello, recordó a personajes recientemente involucrados en actos de corrupción. «Miremos en el pasado, aquellos que se robaron el dinero del pueblo, ¿cómo murieron? Solos y abandonados», subrayó.

Sumado a ello, aseguró que «pasaremos la factura a quienes han dilapidado los dineros del pueblo. Ojalá Dios cambie esos corazones de piedra porque el dinero no es todo»,concluyó el padre Ovidio.

