Paciente con Covid-19 se escapa del Hospital del Tórax

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La mañana de este lunes, trascendió la fuga de un paciente de Covid-19 que estaba interno en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (Hospital del Tórax) de Tegucigalpa.

Las autoridades del Hospital del Tórax, algo alarmadas, aseguraron que se trata de un paciente de la tercera edad, de oficio vendedor de verduras en el mercado Zonal Belén.

La presidenta de los médicos de ese centro asistencial, Suyapa Sosa dijo, «tenemos la confirmación que el paciente se fue, el ya había amenazado con fugarse. A las personas que estaban cerca de él les había dicho que se iba a ir».

«Dijo que él tenía necesidad económica porque vende verduras en el mayoreo y ya no tenía dinero; dijo que ya se sentía mejor y se iba a ir, aunque no le dieran el alta», expresó Sosa.

Por lo tanto, se supone que el paciente salió del hospital con ropa de civil y por eso portería no pudo detectar su fuga.

La galena agregó, «nosotros inmeadiatamente alertamos a las autoridades de la Región Metropolitana de Salud y ellos podrán monitorear al paciente. El paciente había mejorado bastante en los últimos días».

As u vez, aseguró que el paciente aun no está curado, pues no se tiene ni el resultado de su primer PCR.

Reportan cinco fallecimientos mas en Hospital El Tórax

Este mismo lunes, la presidenta de los médicos de ese centro asistencial, Suyapa Sosa, dijo que otros cinco pacientes de COVID-19 fallecieron ayer domingo en el Instituto Nacional Cardiopulmonar más conocido como El Tórax.

Refirió que ya habían contemplado que la mortalidad iba a ser altísima por la severidad que están manejando en ese hospital a pesar de los intentos que se hacen. Lamentó que se reporten más de 50 fallecidos en ese centro asistencial por causa de la pandemia de COVID-19.

