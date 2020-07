Editorial del Washington Examiner. Hoy, voces prominentes afirman, con una cara seria, que el nacimiento y la vida de Estados Unidos no han sido más que una celebración de la esclavitud y el racismo. Hoy, las turbas violentas están derribando indiscriminadamente las estatuas de los Padres Fundadores, y casi cualquier otra estatua, de hecho, indiscriminadamente.

Es por eso que nunca ha sido más importante que ahora para celebrar el milagro de la fundación de la nación.

Esto no quiere decir que los fundadores fueron perfectos o que no hubo capítulos oscuros en nuestra historia. Pero esos aspectos, que no deberían ocultarse, no deberían hacernos rehuir honrar los grandes eventos iniciados por la Declaración de Independencia hace 244 años este fin de semana.

Muchos dan por sentado la fundación de los Estados Unidos. Pero, en verdad, no había nada inevitable en la victoria en la Revolución, y mucho menos en un gobierno ordenado que surgió después y perduró en su siglo III. En el momento de la Revolución, la idea del gobierno hereditario había perdurado durante miles de años. Los gobiernos republicanos eran realmente raros, al igual que los precedentes de su éxito

Pero Estados Unidos fue bendecido con una mezcla única de líderes cuyos talentos significativos se complementaron bien. Tuvieron el coraje de desafiar a su rey, hacer la guerra contra el país más poderoso del mundo y emprender un experimento radical de autogobierno. Sin embargo, a pesar de su audacia, también fueron prudentes al crear salvaguardas para que la libertad no descendiera rápidamente al dominio de la mafia.

En George Washington, Estados Unidos encontró un general habilidoso y un líder de integridad inigualable. Pudo haberse convertido en rey, pero después de ganar la Guerra Revolucionaria, se sometió a la autoridad del Congreso. Más tarde aceptó los límites impuestos al poder presidencial por la Constitución y luego renunció voluntariamente al poder después de cumplir dos mandatos de cuatro años. Esto preparó el escenario para siglos de transiciones pacíficas de poder.

En Thomas Jefferson, Estados Unidos tenía un filósofo moderno: un hombre complicado, pero capaz de defender moralmente el autogobierno. Sus palabras en la Declaración de Independencia metódicamente justificaron la separación de Inglaterra en base a la «historia de repetidas lesiones y usurpaciones» del rey. Su frase simple pero hermosa: «Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». ha inspirado a quienes buscan la libertad en todo el mundo desde entonces.

En Alexander Hamilton, Estados Unidos tenía a alguien que veía el potencial económico ilimitado de la nación, entendiendo el papel que podría desempeñar un gobierno central para hacer grande a Estados Unidos.

James Madison, cuyas notas sobre la Convención Constitucional son fundamentales para nuestra comprensión de lo que los fundadores debatían en ese momento, jugó un papel clave en la mediación de compromisos sin los cuales la nación nunca habría sobrevivido.

Benjamin Franklin fue en muchos sentidos el estadounidense original. Científico, inventor, periodista, humorista y diplomático, personificó el ingenio hecho a sí mismo y la falta de pretensiones que han hecho que esta nación sea tan exitosa.

A pesar de toda su innovación e ideas radicales, los fundadores sabían que el gobierno representativo no podía existir en un estado de violencia mafiosa o intrigas y represalias constantes entre los rivales políticos. También mostraron la flexibilidad requerida para aceptar los compromisos necesarios para la supervivencia del sindicato.

Washington, que había liderado una revolución sobre los impuestos sin representación, se encontró sofocando una insurrección contra el impuesto al whisky, aprobada por el Congreso y aprobada. Era importante dar un ejemplo temprano de que Estados Unidos era una nación de leyes y no de gobierno de la mafia.

El presidente John Adams apuntó a los partidarios de Jefferson con las Leyes de Extranjería y Sedición, en las que Adams utilizó la posibilidad de una guerra potencial con Francia como una excusa para reprimir las críticas internas. Esto enfureció tanto a Hamilton que respaldó a Jefferson, su feroz rival, en las elecciones de 1800 como el menor de los dos males.

Después de que Jefferson ganó, podría haber emprendido una violenta campaña de venganza contra sus rivales derrotados, desencadenando un ciclo que podría haber destrozado al joven país. Era, debe notarse, un defensor de la Revolución Francesa. Pero Jefferson no persiguió una cacería de brujas similar contra sus enemigos políticos. Permitió que los actos de Adams expiraran y no se intensificó. También fue presidente cuando la Corte Suprema afirmó el poder de la revisión judicial en el histórico caso Marbury v. Madison , un concepto en el que se erizó en cartas privadas. Pero Jefferson no decapitó ni empacó la cancha. Incluso el padre fundador que era el más poblado, en muchos sentidos el más radical, aún reconocía la importancia de la moderación y el orden una vez en el poder.