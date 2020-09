Opinión de Alonso Cedeño: El Informe más allá de los otros datos

Hace exactamente una semana se lanzó en Facebook el primer spot del Segundo Informe del Gobierno de México. En la página de Andrés Manuel López Obrador se han subido 6 producciones distintas. La primera, que va acompañada de la publicación “Humanismo, sí; egoismo, no…” y hace referencia al Papa Francisco y al evangelio, lleva un millón de reproducciones. En él se menciona a los conservadores y los ataques al gobierno. El segundo, donde también se hace referencia a los conservadores y a su lucha por conservar privilegios, @LopezObrador_ señala que es el presidente más atacado desde Madero, pero que el 70 % de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Es el spot más visto y tiene hasta el corte de esta columna supera 1.2 millones de reproducciones. En este spot se presenta el primer dato numérico, y aunque no se menciona la fuente ni la pregunta tiene una correspondencia idéntica en los diversos estudios publicados esta semana, sí se aprecia una diferencia fundamental. Gabinete de Comunicación Estratégica. @GabineteMX de @Berrueto en su publicación del 27 de agosto le otorga al presidente un 54 % de aprobación a su gobierno, C&E Research de @CE_Mexico y @AlexRod360 un 50.3 %, @RoyCampos coincide con un 54.3. Entre 20 y 16 puntos de diferencia con lo que dice el presidente en su spot.

En el tercer material el presidente aborda el tema de la seguridad, una vez más sin números, se limita a comentar que se está pacificando el país, que se trabaja de día y de noche para garantizar la seguridad del pueblo, omite el dato duro, según el informe de Seguridad del propio Gobierno de México, disponible en www.informeseguridad.cns.gob.mx ya se superaron en estos 22 meses los 60 mil homicidios dolosos superando así todos los del sexenio de @FelipeCalderon, aludido en el cierre del mismo material por supuesto, cuando dice @LopezObrador_ “nunca mas garcíalunas” en el gobierno. Alcanza las 706 mil reproducciones.

“Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo” dice el presidente en su cuarto spot “la sanitaria y la económica, y estamos saliendo adelante” tampoco da la catastrófica cifra de 64 mil defunciones, el adjetivo del escenario catastrófico es del subsecretario @HLGatell no mío, ni la prospección de @Banxico de una caída del 12 % de la economía, ni lo que confió el secretario @ArturoHerrera_G, titular de @HaciendaMX en la plenaria de @DiputadosMorena donde advirtió que en 2021 México vivirá la crisis más fuerte desde 1932, pues ya se acabaron “los guardaditos”, refiriéndose a las reservas que dejaron gobiernos anteriores. Reconoce, casi como logro propio, las remesas que están enviando los paisanos en Estados Unidos, y concluye diciendo que México está demostrando de nuevo “su fortaleza”. De hecho ese es el título del video. Lleva 687,000 reproducciones.

En un quinto mensaje, @LopezObrador_ parece hacer un guiño a la inversión, comienza hablando de la buena relación con los empresarios, siempre y cuando se trate de hombres de negocios y empresas con ganancias razonables. Remata diciendo estar en contra de la corrupción. Los datos como en el resto de los mensajes, brillan por su ausencia. 495,000 visualizaciones se cuentan hasta este momento.

El sexto spot es para recalcar los apoyos directos a la gente, en especial a los mas pobres, y las cuatro obras que construye el gobierno, el Tren Maya, las obras en el Istmo de Tehuantepec, Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, con lo cual se están creando 150,000 empleos este año, el único dato duro en todos los materiales del informe, que por cierto palidece con los más de dos millones de empleos perdidos según las cifras del propio gobierno. Apenas lleva 244,000 vistas.

En el acumulado hay mas de cuatro millones de reproducciones de todos los videos, hay que reconocer que sin un peso de pauta. Destaca que ninguna otra página los ha retomado para potenciarlos mediante compra publicitaria. Pero en el contenido no hay ninguna cifra relevante. Para el segundo informe de gobierno los avances nos prometen frases pegadoras, cierres emotivos, presumir de tener “el mejor gobierno” en el peor momento, pero no ofrece una sola cifra que pueda soportarlo. Pasamos de tener “otros datos” a simplemente no tener datos.