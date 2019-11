OACNUDH lamenta asesinato de periodista José Arita

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) lamentó profundamente la muerte del periodista José Arita, asesinado el pasado lunes en el departamento de Puerto Cortés.

Por medio una serie de publicaciones realizadas en Twitter, el organismo señaló que repudian que hasta la fecha se registre al muerte de siete comunicadores sociales y periodistas.

Resaltó que según datos proporcionados por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en menos de una semana se registró también el asesinato de la comunicadora social Johana Alvarado, a quien mataron en la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho.

En cuanto a José Arita, a él lo asesinaron cuando salía de su trabajo, luego de una transmisión más de su programa «La Hora de la Verdad» de Canal 12. Él era un comunicador muy reconocido en la zona de Puerto Cortés.

La OACNUDH, señaló que a través de su programa, Arita se dedicaba a denunciar todo tipo de hechos locales y nacionales que le «habían merecido el respeto de la comunidad local».

No hay condena para el 91% de los casos

El organismo dijo que el periodista, al momento del asesinato recibió múltiples disparos desde un vehículo en movimiento. Subrayó que desafortunadamente, hasta el momento, no hay más información oficial sobre los hechos del asesinato.

Por otro lado, señaló que Informe Honduras 2018, recomendó que el Estado debe priorizar la lucha contra la impunidad por asesinatos. Asimismo, la investigación de los ataques y amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos.

El 91% de los casos de asesinatos contra periodistas aún no tiene una resolución. Por lo cual no existe condena para los responsables de dichos crímenes, ya que no se les ha presentado frente a la justicia.

«Luchar contra la impunidad está relacionado directamente con la voluntad política. Es por ello que OACNUDH insta al Estado hondureño, a realizar una investigación independiente, rápida, efectiva e imparcial que permita juzgar», agregó la OACNUDH.