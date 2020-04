¡No hay insumos! CMH al Gobierno: «¿Van a permitir un genocidio?»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El personal de salud del Hospital Escuela aglutinado en el Colegio Médico de Honduras (CMH) realizó este lunes una protesta para exigir al Gobierno que les dote del equipo de bioseguridad necesario para atender a los pacientes que llegan al centro asistencial.

Según el Colegio Médico, son millones de lempiras y dólares los que se han desembolsado para afronta la pandemia de COVID-19. Sin embargo, nada de esos recursos gastados se reflejan en la adecuación de las condiciones con las que laboran actualmente.

Durante la manifestación, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del CMH, manifestó que realmente es triste para ellos, como personal de salud, tener que salir a exigirle al Gobierno que se les dote de equipo de trabajo y protección.

“Le preguntamos al Estado, ¿cuántos muertos le gustaría tener para poder darle al personal de salud el equipo de protección que se merece? No se puede seguir arriesgando al personal de salud en vista de que no hay una distribución. La cantidad de equipo que nosotros tenemos no es congruente con las cantidades de dinero que dice el Gobierno que dispensó para la compra de equipo de protección temporal”, señaló la galena.

En ese sentido, la también especialista dijo que indudablemente el equipo de protección temporal es escaso en los hospitales públicos del país.

A efecto de eso, cuestionó que ahora deben estar rogando para que se les dé el equipo porque no hay para todos los turnos. Y tampoco hay el nivel de protección que necesita cada una de las personas que desempeñan diversas labores en el hospital.

Suyapa Figueroa: «¿Acaso sirve lo que están haciendo?»

“Usted va a ver que ese termómetro que está en la entrada solamente marca 30 grados, o sea que el termómetro no sirve. Entonces, ¿qué es lo que están comprando? ¿Acaso sirve lo que en realidad están haciendo para proteger al personal? Ya se han muerto dos enfermeras en vista de que ellos inventan diferentes protocolos. Entonces queremos preguntarles, ¿cuántos quieren que mueran para que aquí se tome en cuenta el personal de salud? ¿Es lo necesario que debemos hacer para que el Estado entienda cuanto de valioso es el personal de salud en esta lucha? ¿Qué es lo que quieren o pretenden hacer con el personal de salud? ¿Van a permitir un genocidio? Esas son las preguntas para quienes les corresponde salvaguardar la vida de las personas en este país”, formuló la entrevistada.

Interrogada sobre los hospitales inflables que el Gobierno actualmente está comprando, la presidenta del CMH criticó que ellos no saben cuánto cuestan y lo que ellos dicen es que los hospitales públicos debieron ser fortalecidos con esos recursos.

“La pregunta es, ¿dónde están los ventiladores? Este hospital no ha crecido en cuanto al número de ventiladores. Aquí no hay ninguna inversión de esos millones de lempiras que se aprobaron, millones de dólares que aprobaron. ¿Qué han hecho en este hospital en cuanto a inversión? ¿Cuántos ventiladores han traído acá? Ninguno hemos visto. Tampoco hemos visto ninguna adecuación de las áreas de emergencia de Medicina Interna. No tienen ventilación, es una trampa, es un cajón cerrado sin inyección de aire. Y sin el acompañamiento del aire los colegas que trabajan en la emergencia y los pacientes que se atienden ahí están expuestos de entrar un paciente con COVID-19 y contagiarlos a todos”, lamentó Figueroa.

