Mascarillas solo valen L47; Gobierno infló su precio, denuncia empresario

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En el mercado, las mascarillas N95, las más cotizadas durante la emergencia por el COVID-19, tienen un valor de $1.88, es decir, unos L47.00, sin embargo, la presunta «transparencia» con que el Gobierno está realizando la compra de insumos se desvaneció tras la denuncia de que triplicaron el costo.

Dicha información se desprende del propio Portal de Transparencia que habilitó la Secretaría de Finanzas en su sitio web, para que la ciudadanía siguiera de cerca cada proceso de compra, según indicó Rocío Tábora, la titular de esa institución del Estado.

Según José Nolasco, empresario hondureño que vende herramientas e insumos a una reconocida ferretería nacional, él adquiere las mismas mascarillas a tan solo L47.00.

Ante ello, cuestionó los elevados precios que triplican el costo real del importante insumo. «¡Puchica, qué montón de pisto!», dijo lleno de asombro el empresario. Esto, luego de escuchar que en Honduras las mascarillas se están adquiriendo a L190.00 por unidad.

Ofrece acompañamiento en proceso de compra de mascarillas

Ante lo que parece a todas luces un acto de corrupción, Nolasco ofreció sus servicios al presidente Juan Orlando Hernández sin devengar salario alguno.

«Me ofrezco como voluntario Ad honorem al presidente, para que compremos a precios que de verdad se deben de comprar. Conmigo no hay movida», dijo Nolasco.

En ese mismo contexto, el empresario sostuvo que INVEST-H, una de las cuatro empresas encargadas de hacer compras durante la emergencia sanitaria, puede comprarle a un conocido empresario hondureño.

«Estoy seguro que él (empresario) dará un precio justo al Estado de Honduras, porque se trata de humanismo no se trata de aprovecharse», indicó Nolasco.

¿Por qué no cotiza al Estado?

Pese a que José Nolasco representa una buena opción de negocios para Honduras en esta emergencia, aclaró que no cotiza al Estado porque le piden «mordida».

«Cuando yo cotizo, me pide la famosa ‘mordida’. Además, todavía me deben y tengo una demanda de L4 millones y por eso, no soy capaz de venderle al Estado», explicó.

