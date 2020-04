Nick Cordero pierde una pierna por complicaciones con el COVID-19

Al actor de Broadway, Nick Cordero, le tuvieron que amputar la pierna derecha debido a complicaciones con el COVID-19, pero no todo ha terminado, todavía lucha por ganarle la batalla a la pandemia.

Su esposa, Amanda Kloots, escribió en Instagram el sábado en la noche que Cordero, de 41 años, «salió del quirófano con vida y ahora irá a su habitación a descansar y recuperarse».

Es preciso mencionar que Cordero había recibido anticoagulantes para disolver un coágulo en la pierna. Sin embargo los médicos tuvieron que cesar ese tratamiento porque estaba causando hemorragias internas.

«Le dejamos de dar anticoagulantes pero eso iba a causar coágulos en la pierna derecha. Por lo que la pierna derecha será amputada hoy», escribió su esposa.

Cordero ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles el 31 de marzo. Él estaba con un ventilador e inconsciente desde que contrajo coronavirus.

«Todos tratamos de mantenernos positivos y fuertes sabiendo que está en el mejor cuidado. Lo extraño terriblemente. No se me permite ir de visita, por supuesto, y no puedo hacer nada para ayudarlo. Nick también está asustado, esto ha ido de mal en peor”, escribió su esposa a inicios de abril.

Hace 10 días se complicó el panorama para Nick

Es necesario mencionar que hace unos 10 días el panorama se complicó, y Kloots volvió a recurrir a las redes. «Todo mi mundo se ha detenido», publicó.

«Por favor, reza por mi marido. Guerreros de oración, círculos de oración, lo que sea que tengas. Energía, meditación, pensamiento positivo. Él está luchando por su vida ahora mismo», escribió.

Cordero interpretó a un soldado de la mafia con talento para lo dramático en 2014 en la adaptación cinematográfica de “Bullets Over Broadway”, de Woody Allen en 1994. Por la cual recibió una nominación al premio «Tony» al mejor actor protagonista de un musical.

Se mudó a Los Ángeles para protagonizar “Rock of Ages”.

