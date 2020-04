Zac Efron decepciona; no cantó en reencuentro de High School Musical

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Zac Efron causó enorme molestia a sus fans al no cantar en el reencuentro de High School Musical. Doce años después, el elenco original de la película musical se ha vuelto a reunir vía online para cantar todos juntos el emblemático tema de la película, «We’re all in this Together«.

Es preciso mencionar que el encuentro se ha producido gracias a la iniciativa de la cadena privada norteamericana ABC, que propuso el #DisneyFamilySingalong, para animar a las familias a cantar las canciones más aclamadas de las cintas de Disney.

Por su parte, el director de las películas de High School Musical, Kenny Ortega, explicó a Deadline que ya andaban buscando alguna fórmula para reunirse todos y que esta oportunidad de ABC les vino genial.

Sin embargo, los fanáticos de la película no se han quedado del todo satisfechos. Muchos se han sintieron engañados al ver que Zac Efron no participó cantando en esa reunión, sino que simplemente era el encargado de presentar al resto de sus compañeros.

Por otra parte, hay que mencionar que los memes y las bromas sobre la ausencia de Efron en este reencuentro, no se han hecho esperar y lo han convertido en tendencia en Twitter.

Lea también: Gerard Piqué presume en Instagram un tierno poema de su hijo Milan

Zac Efron causa polémica y es criticado por estar subido de peso

Por otro lado, el actor estadounidense sorprendió a todos sus seguidores al reaparecer como nunca antes, con sobrepeso en un vídeo. Él causó una gran polémica y no han dejado de criticarlo en redes sociales.

Es preciso recordar que Efron es considerado como una de las celebridades más atractivas por su rostro y su tonificado cuerpo. Sin embargo, ahora decepcionó a más de uno al comenzar a circular una serie de imágenes y un vídeo donde se ve como nunca antes lo habíamos visto.

El actor participó recientemente en el programa de Youtube, Hot Ones, y su temática consiste en entrevistas a celebridades reconocidas mientras se encuentran comiendo alitas con distintas salsas, que van aumentando de picante.

Durante el vídeo, Efron habló sobre su carrera y lo que ha vivido, así como también los puntos más destacados de ella. Muchos seguidores del actor comenzaron a criticar su aumento de peso.

Como era de esperarse, Zac no dudó en defenderse, por lo que respondió a las fuertes críticas que están en redes sociales. En ese sentido, reveló su drástica decisión anunciando que no volverá a tener el cuerpo que tenía antes.

Es así como confesó lo complicado que fue tener ese cuerpo que tanto enamoró a millones de personas.