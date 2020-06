NFL acepta equivocación al no darle importancia a protestas por racismo

ESTADOS UNIDOS.- Ante las diferentes protestas de varios personajes de la NFL por el racismo que hay en el mundo y en especial en Estados Unidos hacia las personas de raza negra, la liga admitió que se equivocó en no escuchar las diferentes protestas que hicieron algunos de los jugadores en el pasado.

Tales como el caso de Colin Kaepernick, quien en 2017 se hincó durante la ceremonia del himno norteamericano.

«Nosotros, la NFL, admitimos que nos equivocamos , no escuchamos a los jugadores de la NFL antes y alentamos a todos a hablar y protestar pacíficamente”, dijo Roger Goodell en un video en redes sociales.

En los últimos días han existido muchas protestas en contra de los actos racistas, tras la muerte de George Floyd, quien fue asesinado por un policía durante su detención en la ciudad de Minneapolis.

«Fue un momento difícil para nuestro país, en particular para los negros. En primer lugar mis condolencias a las familias de George Floyd, Breonna Taylor; y todas las familias que sobrevivieron a la brutalidad policial”, mencionó.

“La NFL condena el racismo y la opresión sistemática de los negros. Admitimos que nos equivocamos, no escuchamos a los jugadores”.

En el pasado Colin Kaepernick comenzó a arrodillarse durante los partidos cuando se entonaba el himno de Estados Unidos cuando jugaba para los 49ers de San Francisco; y desde 2017 no ha firmado ningún contrato y el mariscal de campo ha señalado a que es culpa de los dueños por sus protestas.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020