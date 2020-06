La sorpresa de CR7 a joven que replicó su gol de chilena

EUROPA.- Antes de que estallara la pandemia del Covid-19, Francesco Salerno tomó por sorpresa al mundo con un golazo que llegó a compararse con una de las anotaciones más famosas de Cristiano Ronaldo: la chilena contra la Juventus en 2018.

Ahora, como apuntan medios en Italia, el jugador del Governolese recibió un paquete en su casa con un gesto único proveniente del mismo Cristiano Ronaldo.

Una camiseta de la Juventus firmada por el portugués y con la dedicatoria, “Para Francesco, gran gol”.

Francesco Salerno tiene 19 años, es de la misma zona de Italia que Immobile y es fan del Nápoles.

Salerno sueña con hacerse un hueco en el fútbol de élite y seguro que el gran gesto del portugués le hizo sentirse un poco más cerca.

