Neumóloga: Tórax sobrevive con donaciones; «es humillante para el Gobierno»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Hospital Cardiopulmonar «Tórax», uno de los centros denominados para la atención exclusiva de pacientes con COVID-19 sobrelleva la pandemia con material de bioseguridad en carcter de donación.

Así lo dio a conocer, la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital El Tórax, quien agregó que esa situación es humillante para el Gobierno.

«Nosotros estamos viviendo de donaciones, como Asociación de Médicos del Hospital El Tórax vamos hacer un comunicado de lo que nos ha dado el gobierno y lo que hemos recibido por donaciones. Eso es humillante para el Gobierno que ha tenido tanto dinero, pero es gratificante saber que la población cree en lo que hacemos los galenos», indicó la galen.

Vulnerabilidad al interior del país

Por otro lado, la presidenta de médicos del Tórax, sostuvo que en el interior del país, hay mayor vulnerabilidad ante el contagio de la COVID-19.

Lo anterior, «porque en esos sectores, el personal de salud no tiene todos los insumos y no cuentan con todas las especialidades». Y si no se gestiona para reforzarlos, «habrá más muertes», prevé la doctora Sosa.

«Ahora vamos a nuestra nueva realidad. El objetivo es brindar igual atención, esperamos que haya más mayor apoyo para los municipios porque en las ciudades no ha habido, ojalá que apoye a todo el personal de salud que labore», agregó.

Sumado a ello, destacó que se reporta una baja significativa de hospitalizaciones por al mortal enfermedad.

Sin embargo, advirtió que lo antes expuesto no es motivo para que la población se confíe, contrario a ello, se deben seguir con las medidas de prevención ya establecidas.

