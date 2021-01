Por muertes de médicos, CMH pide decretar confinamiento por tres semanas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que se decrete confinamiento inmediato y que se priorice la vida de los hondureños y no la sustentabilidad de las empresas, es la petición que hizo ayer, martes, el doctor Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras (CMH).

La solicitud del galeno surgió luego de que se confirmó la muerte por el virus de la profesional de la medicina, Victoria García, quien laboraba en la sala COVID del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula.

«A nosotros nos molesta las decisiones no concretas del gobierno en esta fase acelerada de la pandemia, y también el desinterés de la población de permanecer en sus casas, si no tienen nada que hacer en las calles», dijo Santos.

Además, el representante del CMH, agregó que «los médicos no tenemos otra alternativa: la gente se va para sus casas, o nosotros para las nuestras, pero no vamos a seguir poniendo muertos para un gobierno que no toma decisiones y un pueblo que no quiere entender».

En consecuencia, enfatizó que la situación no puede seguir. «El gremio médico no puede poner más muertos. Estamos perdiendo jóvenes y el futuro del país«, subrayó Samuel, en una entrevista a un medio radial.

Finalmente, envió un ultimátum al gobierno exigiendo que se reestablezcan las medidas de restricción por dígito, de lo contrario que se apruebe una cuarentena total.

«El gobierno no debe pensar en anteponer la salud de las empresas por sobre la vida de los médicos y ni la del pueblo, sino, en tomar acciones inmediatas», concluyó.

De su lado, este día, la presidenta del CMH, Suyapa Figueroa, solicitó un confinamiento total por tres semanas ante el alza alarmante de casos. Advirtió que seguirán esta semana en mesa de diálogo pero si no hay decisiones concretas, tomarán acciones.

La galena explicó que entre más personas circulan en las calles, más se riega el virus, por lo cual urge regular la circulación. Los ciudadanos andan, incluso, sin utilizar la mascarilla ni respetar distanciamiento, apuntó.

Lea también – Luto imparable: fallece por COVID-19 el anestesiólogo del IHSS, Saúl Midence

Cifras de COVID-19

Hasta ayer, martes, 26 de enero de 2021, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) contabilizó 142,880 casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional.

Mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 3,486, sin embargo, reportó que 60,597 hondureños han vencido la mortal enfermedad.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0