Motagua «pesca» al Platense y consigue sus primeros tres puntos

PUERTO CORTÉS.- Motagua visitó al Platense en la primera jornada del Clausura 2019-2020, un encuentro con victoria azul donde los de Diego Vásquez dejaron claro sus intenciones en el campeonato.

Uno de los momentos más llamativos del encuentro fue el regreso del «Cocherito» Carlos Costly al Platense, institución con la que jugó por primera vez y que ahora salió como titular para enfrentar al «Ciclón Azul».

En el inicio del partido la balanza se inclinó rapidamente a favor de los visitantes, pues las llegadas con Kevin López y Matias Galvalíz al área rival eran constantes.

La defensa porteña, en conjunto al arquero, Rafael Zuniga supieron retener las búsquedas en ofensiva del club motaguense.

La muralla porteña cae…

Llegó la media hora del partido cuando Marco Tulio Vega estando dentro del área remató y venció a Rafa Zuniga para darle el 0-1 al Motagua en el Excélsior.

El gol fue un golpe fuerte para los locales, pues en cuestión de minutos el conjunto motaguense resolvería el partido.

Motagua sentencia

La misma defensa platensista le otorgaría el 0-2 a los de Diego Vásquez con un autogol de Henry Ayala quien e su desesperación por rechazar terminó por meter el balón en su propia red.

Antes del descanso, Motagua sentenciaría al 45 con gol del delantero paraguayo Roberto Moreira dejando el marcador con el definitivo 0-3.

Datos del partido

Tarjetas

Sergio Peña / Motagua (78).

Jonathan Rougier / Motagua (20).

Cambios

Platense:

Alejandro Guglielmo – Joshua Nieto (Minuto 46).

Victor Aráuz – Cristian Palla (Minuto 46).

Nicolás Lugli – Aldo Fajardo (Minuto 58).

Motagua:

Josué Villafranca – Roberto Moreira (Minuto 66).

Marcelo Santos – Walter Martínez (Minuto 72).

Wilmer Crisanto – Kevin López (Minuto 77).

Alineaciones confirmadas

Platense: R. Zúniga, M. Martínez, A. Cervantes, K. Matute, H. Ayala, C. Oseguera, C. Padilla, J. Nieto, N. Luglí, D. Reyes, C. Costly.

Motagua: J. Rougier, J. Montes, M. Pereira, D. Maldonado, O. Elvir, S. Peña, W. Martínez, M. Galvaliz, K. López, M. Vega, R. Pereira.

