Ministra aclara: turismo local no reanuda actividades este fin de semana

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La ministra Nicole Marrder se refirió al tema del momento, la reactivación del turismo local, y aclaró que hubo una confusión, pues las actividades no iniciarán este fin de semana.

Su aclaración se origina luego que el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), Epaminondas Marinakys, anunciara que este fin de semana se reactivaba el turismo en Honduras.

Sin embargo, la titular de Turismo dijo: «Estamos trabajando para una reapertura gradual, que no será este fin de semana. No es algo sencillo especialmente en las condiciones que estamos, lo tenemos que hacer ordenadamente y de forma gradual».

Afirmó que los hoteles están habilitados para abrir y operar desde hace un buen tiempo, y que muchos ni siquiera cerraron; esto, debido a que tenían aun algunos huéspedes.

«Muchos hoteles no están operando porque no existe demanda, y la demanda no se ha podido dar por la limitación en la movilización de personas», afirmó.

Limitaciones para la reactivación del turismo

Ademas, Marrder dijo que aún existen algunas limitantes para la apertura del turismo en el país. Entre ellas la conectividad aérea que, aunque operen los vuelos nacionales y próximamente los internacionales, el movimiento será poco.

Sumado a ello, la limitada movilización interna que impide que los turistas se desplacen de una ciudad a otra y hagan uso de los hoteles.

Consideró que aun no hay movilización los fines de semana, lo que se solventará cuando el país entre en la «fase 2» donde habrá más libertad. Personal del rubro iniciará fases de capacitación sobre bioseguridad.

Salvoconducto

Para ayudar a la reactivación económica de los grandes, pequeños y medianos hoteles en el país, la Secretaría de Turismo sugiere al gobierno la aprobación de un salvoconducto turístico.

Este tendría como fin permitir a los turistas nacionales y extranjeros movilizarse por todo el territorio, sin importar el dígito autorizado para poder circular ese día.

Pero, ¿cómo funcionaría? De acuerdo a la titular de Turismo, el salvoconducto vendría a ser el recibo de la reservación de los hoteles o -en su defecto- la boleta del pasaje aéreo. Tal y como lo han puesto a funcionar en otros países de Centroamérica.

Así, la población que se quiera trasladar de un punto a otro, solo tendría que mostrar el comprobante que lo identifique como un turista. Esta iniciativa, surge después de la apertura gradual de los hoteles que hasta la fecha no ha sido nada satisfactoria.

