REDACCIÓN. ¡Increíble!, la cantante estadounidense Miley Cyrus, habló sobre su salud mental y reveló que lleva seis meses de sobriedad porque al fin se dio cuenta que sus adicciones le ocasionaban problemas de salud.

Cyrus se sinceró totalmente, contando a medios de comunicación que sus vicios la orillaron a un punto de poner en riesgo su carrera. La cantante, contó que fumaba marihuana, hasta que decidió empezar una vida limpia luego de una operación en las cuerdas vocales.

«Ha sido muy importante para mí vivir un estilo de vida sobrio este último año, porque quería perfeccionar mi carrera. Tuve una cirugía vocal muy aparatosa en noviembre», dijo Miley Cyrus.

La singular cantante, siguió contando: «Fueron cuatro semanas de recuperación en las que no se me permitía hablar. Estaba devastada, tenía que escribir en una pizarra, y más bien le gritaba a todos. Tenía algo con sólo gritarle a mamá y aun así tratando de hacer reuniones. Pero todo esto me preparó para la quietud y la tranquilidad”.

Antecedentes de adicciones en familia de Miley Cyrus

No solo la cirugía preocupaba a Miley Cyrus, también pensaba mucho en los antecedentes de adicción en su familia, pues sus padres, según ella cayeron en el mando de las drogas debido a sentimientos de abandono cuando eran jóvenes.

«He estado sobria durante los últimos seis meses. Al principio, se trataba solo de esta cirugía… pero pensaba mucho en mi mamá. Mi madre fue adoptada y heredé algunas de las sentimientos de abandono y deseos de demostrar que eres querido y valioso», manifestó.

Miley Cyrus, también habló de cómo inició a tomarse en serio la rehabilitación: «Los padres de mi padre se divorciaron cuando tenía 3 años, así que mi padre se crio él mismo. Indagué en mi historia familiar, y vi que tiene antecedentes de adicción y problemas de salud emocional. Ahí me pregunté, ‘¿Por qué soy como soy?’ Al comprender el pasado, entendemos el presente y el futuro mucho más claramente. De ahí, creo que la terapia es excelente».

