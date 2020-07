Mike Pompeo: Iniciativa América Crece generaría $ 1 billón en Honduras

EEUU. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, destacó este lunes la intención de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los USA (DFC) de financiar $ 1 mil millones de inversión del sector privado durante tres años en Honduras.

Según el funcionario estadounidense, “ahora es más importante que nunca promover la prosperidad económica”. Lo anterior, deja entrever la situación que vive la zona por el impacto económico que provoca la pandemia del COVID-19.

Cabe indicar que el pasado 21 de junio, se anunció que dicho esfuerzo complementará un memorando de entendimiento (MOU) (acuerdo firmado) entre los gobiernos de los Estados Unidos y Honduras para establecer un marco de cooperación bilateral en apoyo de la iniciativa América Crece de la Administración.

“A través de América Crece iniciativa, Honduras podría generar hasta $ 1 mil millones para reforzar la infraestructura crítica, apoyar los sistemas de salud y ampliar el financiamiento para las pequeñas empresas”, subrayó Mike Pompeo a través de su cuenta personal de Twitter.

