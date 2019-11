Miguel Aguilar reacciona ante inadmisión de recurso de amparo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Arturo Aguilar, reaccionó en contra de la declaración de inadmisión del recurso de amparo de la sala de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo que deja en firme el fallo condenatorio emitido en su contra por el delito apropiación indebida.

En ese sentido, Aguilar señaló: «Esto tiene que ver con un amparo que interpuso nuestro apoderado legal Dagoberto Mejía, ante las actuaciones de la juez. No tiene nada que ver con el amparo que está cursándose en la Corte y en la Sala Constitucional».

También resaltó: «Se me han violentado las garantías, porque Miguel Aguilar es el presidente del sindicato 2017-2019. Soy el presidente ratificado como representante legal 2019-2021, eso es lo que legitima y da fe para que el actuar una organización y un organismo sindical».

De esa forma, Aguilar añadió que las personas que tienen que ver con el tema de los presupuestos y los recursos son las asambleas de cada seccional y la organización como un todo. «En ningún momento hay una captura contra Miguel. Yo soy un hombre libre y aún más fuerte», subrayó.

«Hay toda una estrategia, porque han buscado el mecanismo para hacerme daño. Les digo una cosa, no me van a detener con este sindicato, vamos adelante, no van a detener que defienda a la ENEE. Aquí lo que quieren es desmantelar la institución, el sindicato y detener el proceso de reforma de este país y de la empresa», argumentó.

Recurso de amparo

Ayer, declararon como inadmisible el recurso de amparo que interpuso el abogado Dagoberto Mejía Pineda, a favor del presidente del STENEE, Miguel Aguilar, por parte la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

En ese sentido, el CSJ anunció que el fallo en su contra que se emitió anteriormente continúa firme. Dicho fallo, lo señala por delito de apropiación indebida continuada en perjuicio del Sindicato de Trabajadores de las estatal eléctrica.

Cabe recordar que el fallo en contra del dirigente sindical surgió específicamente a una semana, en la cual presentó un escrito donde la Secretaría del Trabajo lo reconoce como presidente del STENEE.

Por su parte, José Luis Matamoros Pineda, quien está en contra de Aguilar, por medio de un escrito, solicitó a los tribunales de manera urgente, la fecha y hora en que se llevará a cabo la sesión para desarrollar la audiencia para la imposición de medida cautelar de prisión preventiva y para la lectura de sentencia de Aguilar.

Demanda de la dirigencia rival

Es oportuno mencionar que anteriormente la Corte Suprema de Justicia falló a favor de Miguel Aguilar. En ese momento, se realizó una demanda por parte de la dirigencia rival de la STENEE, donde alegaban desconocer la función de Aguilar como presidente del Sindicato.

Respecto al fallo contra Aguilar, la CSJ indicó que los señalamientos están basados en argumentos de carácter jurídico. Por lo cual subrayaron que mientras Aguilar fungió como presidente del sindicato de trabajadores recibió la cantidad de L6,129,544.64.

Resaltaron que dicha cantidad de dinero la recibió como concepto de aportaciones provenientes de los trabajadores de la Empres Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Además, resaltaron que Aguilar no pudo establecer de qué manera se gastaron esos fondos.