ESTADOS UNIDOS.- Considerado por la mayoría de los aficionados a la NBA como el mejor jugador de todos los tiempos, la leyenda de los Chicago Bulls y del baloncesto, Michael Jordan vuelve a estar en la palestra.

Al margen de la eterna comparativa con LeBron James, un tema que parece inevitable estos días luego que el alero lograse su cuarto anillo, nuevas declaraciones del escolta han salido a la luz.

Destacando la respuesta a una interrogante que todo fan del básquetbol se ha hecho en algún momento: ¿Porqué Jordan nunca ha incursionado en los banquillos?

Al final, algunos ex jugadores de su generación y en particular, de aquel legendario equipo de los Bulls, ya conocen la experiencia de dirigir en la liga que alguna vez dominaron.

El más claro ejemplo, es Steve Kerr, actual entrenador de los Golden State Warriors.

Michael Jordan revela los motivos

Se esperaba que Michael Jordan hiciera algo similar, pero en una entrevista hecha en 2017 por la revista ‘Cigar Aficionado’, y cuya versión extendida ha sido recién publicada.

El máximo ídolo en la franquicia de Illinois, expone las razones por las que evitó es para el frente de la dirección técnica en un equipo de la NBA:

«No tengo paciencia para entrenar. Mi mayor problema, desde un punto de vista competitivo, es la perspectiva del jugador y el punto de vista desde el que yo vi el juego. Cambia totalmente».

«Para mí, pedir a un jugador que se centre en el juego de la forma que yo lo haría, no sería justo. ya que si no lo hiciera, no tendría lugar donde pudiese esconder mis emociones».

Jordan siguió hablando sobre el tema y enfatizó: «Nunca he sentido que pudiese hacerlo desde el punto de vista emocional, porque soy muy diferente y mi percepción es distinta a la que tienen los jóvenes de hoy en día».

Después de tanto tiempo, no parece que esta idea vaya a cambiar en la leyenda de la NBA, que actualmente sigue ejerciendo como propietario de los Charlotte Hornets, franquicia en la que tampoco ha mostrado grandes dotes.

Además, el exjugador continúa ligado con el baloncesto de Estados Unidos, a través de su marca Jordan Brand, diseñadora de la tercera equipación que usarán los 30 equipos de la liga para la próxima temporada.

