“Mi mestizo y yo” anuncia cierre por falta de fondos durante la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La fundación “Mi mestizo y yo” se une a la lista de afectados debido a la crisis económica que trajo consigo la pandemia generada por la COVID-19. La organización anunció el cierre de sus actividades ante la falta de fondos para continuar operando.

Así lo anunció Ivana Centeno, una de las propietarias, a través de una publicación en la página oficial de la organización en Facebook.

“Mi mestizo y yo” es una fundación “con principios cristianos”, según cita la información en su sitio web, que se dedica a rescatar cachorros en abandono.

“Amigos esta noche lamentamos darles una noticia muy dolorosa, cerraremos la fundación. Lamentablemente ya no le encontramos solución a nuestros problemas”, inicia el mensaje de Centeno.

A renglón seguido, solicitó ayuda en la búsqueda de nuevos hogares para los caninos, “en especial a los que están en Santa Ana y que ya se quedaron sin hogar”.

“Esta pandemia vino a dificultar las cosas terriblemente, estamos pasando por muchos problemas familiares y luto. Yo, Ivana Centeno, llevo enferma 6 meses, es muy difícil para mí, pero la carga ya mi cuerpo no la soporta”, continuó exponiendo la propietaria.

Sumado a ello, explicó que requiere de una cirugía, la cual ha postergado debido a todos los compromisos de la fundación y ante el miedo a contagiarse de COVID-19.

“No sabemos a dónde iremos a parar”

En la publicación, también lamentaron no concluir un proyecto que tenían planificado a corto plazo, se trata de un santuario para los animales que rescatan.

“Estábamos alegres por el santuario, pero no hemos podido realizar la idea; pensábamos lo del alquiler, pero no tenemos fondos, y sabemos que todos estamos pasando situaciones difíciles en casa también, no sabemos adónde iremos a parar”.

Sin embargo, en las últimas horas anunciaron que en menos de cuatro meses inaugurarán el santuario.

“No tenemos nada, no somos nada, pero Dios nos envía y seguirá enviando ángeles para continuar, la manada viene esta semana. Declaramos que en menos de 4 meses inauguraremos con todos ustedes este santuario que dará esperanza a muchos desesperanzados”, reza una reciente publicación de Facebook.

La propietaria de la fundación pidió a sus seguidores que compartiera la información, al tiempo que solicitó la contacten al número 8730-0480 para realizar trámites de adopción de los cachorros.

