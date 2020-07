Mediante correo, Marco Bográn se excusa para ausentarse a citación del MP

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A través de un correo electrónico, Marco Bográn informó a autoridades del Ministerio Público (MP) que no se presentará a su citatorio este jueves. La reunión estaba en agenda para las 8:30 p.m.

Excusándose en que padece de COVID-19, Bográn avisó que no comparecería para declarar. Es importante recordar que la Fiscalía le llamó judicialmente para que dé su versión, dado que se le atribuye autoría de fraude, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Jorge Galindo, vocero de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) especificó que el exfuncionario presentó como respaldo una certificación y una incapacidad médica, misma que tiene vigencia hasta el lunes seis de julio.

Los señalamientos contra el exdirector de la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) proceden a irregularidades encontradas en la adquisición de ventiladores, mascarillas, y hospitales móviles para la atención de COVID-19 en Honduras.

Nueva fecha

Es importante conocer que el MP designó que la nueva fecha para el encuentro con Bográn será el siete de julio, justo un día después de que venza la incapacidad médica.

Galindo confirmó que las autoridades sostuvieron una comunicación telefónica con Marco Tulio Castro, defensor legal de Bográn. Él confirmó que su cliente llegará a la citación, que está estipulada para las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la ATIC en Comayagüela.

En la toma de declaración también estará un equipo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCOOP). Además, ambas entidades desarrollan más indagaciones relativas a los escándalos relacionados a INVEST-H.

«Continúan más acciones en la línea de investigación y que se informarán oportunamente, pero, por ahora, no se ha citado a más personas que podrían estar involucradas», manifestó Galindo.

Bográn asegura ser inocente

En una llamada que atendió Bográn este miércoles a un canal de televisión aseveró que es «inocente» y que lo demostrará ante la Fiscalía y los demás tribunales de justicia.

Asimismo mencionó que varios noticieros han ignorado el principio de presunción de inocencia que le favorece. «Esa garantía constitucional no se me ha respetado y se me ha condenado mediáticamente», expresó.

De igual forma dijo que, cuando se compruebe su supuesta inocencia, espera que con la misma intensidad e ímpetu se diga que no tenía nada que ver en las alegaciones en su contra. «Se me señala como corrupto de día, tarde y noche», enfatizó.

«En las redes sociales se me ha condenado injustamente; se publican cosas sin haber visto un tan solo medio probatorio. Revisen mis estados de cuenta y se darán cuenta si yo me he enriquecido» agregó.

Por último, Bográn se refirió a la situación que envuelve los hospitales móviles; dijo que lo único que cambiaría de su actuar, es haber tomado decisiones con anterioridad.

