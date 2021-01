Matías Soto: «Recibí una llamada de un equipo de Honduras»

San Pedro Sula.- Matías Soto es un jugador uruguayo que llegó al país como refuerzo del Real España, esto ante la necesidad del club de buscar estabilidad defensiva.

Matías logró levantar la Copa Premier con la ‘Maquina’ y a pesar del buen nivel mostrado en la chancha, fungiendo en la mayoría del tiempo como lateral izquierdo, el Real España decidió no renovarle contrato. Es por eso que CRONÓMETRO se puso en contacto con el jugador para conocer más detalles sobre su salida y su futuro inmediato.

Charla de CRONÓMETRO con Matías Soto

Matías comenzó refiriéndose a las razones que le impidieron continuar en el Real España.

«No llegamos a un acuerdo, nos llamaron a los cuatro uruguayos a la sede para arreglar los números que estaban en la mesa, los arreglamos y ahí se terminó el contrato. Luego de eso tuvimos que regresar al país porque no teníamos vinculo con la institución. Cuando me fui me dijeron que estuviera pendiente del teléfono, sin embargo no he recibido ninguna llamada».

«Me hubiese encantado seguir en el equipo, con los compañeros tenía una buena relación y ojalá pueda volver algún día».

El defensor charrúa continúo y se mostró agradecido por el cariño que recibió de los aficionados, «la verdad nunca había sentido ese cariño que la gente me dio a mí y a mi familia, fue espectacular, no sólo el de la gente del España sino la gente de otros equipos, me daban las gracias por haber ido a Honduras. A mis hijos los trataban de maravilla y eso no tiene precio».

«Yo le agradezco mucho a la afición del España, vivimos grandes momentos no sólo dentro sino también afuera. En lo personal me he acercado mucho a la afición, y les digo, si me toca regresar al club lo vamos a dar todo y sino, pues que sea un hasta luego y no un hasta siempre. Ojalá podamos regresar en algún momento.»

Te puede interesar: El ‘Choco’ y Girona cruzan sus caminos en Copa del Rey

Planes de cara al futuro

Soto reveló cuáles son los posibles destinos para él y su familia.

«Hoy estamos en Bogotá porque no podemos entrar a Uruguay por el cierre de las fronteras y aprovechamos que estamos aquí para tirar mi video aquí en Colombia. También unos amigos me ofrecieron en equipos de Perú, Ecuador.»

«Recibí una llamada de un equipo de Honduras, y eso me pone muy contento haber recibido esa llamada. No es nada concreto, recién estamos hablando, le presenté mi propuesta y me dijeron que se comunicarían conmigo, pero no te puedo decir qué equipo es (risas)».

«Hoy en día estamos sin trabajo, pero damos gracias por todas las llamadas que he recibido y espero volver un día a Honduras», finalizó.

Problemas de la institución aurinegra

«La verdad no sabría decirte porque hay un excelente plantel, jugadores de gran nivel, de jugadores de selección, aun así no se han dado las cosas, son malas rachas que atraviesan los equipos». Explicó al ser consultado sobre cuál era el problema central del Real España con respecto a no encontrar estabilidad deportiva.

El Rival más complicado

Matías habló acerca del rival que más le motivaba vencer y lo que significaba un clásico ante Marathon.

«Cuando yo llegué, justo teníamos que jugar tres partidos con el Olimpia y vaya que fueron partidos espectaculares. Era el rival al que yo siempre le quería ganar, eran partidos muy difíciles. Hoy en día no está Benguche, pero era un delantero que donde se la dejabas te la metía», mencionó sobre el rival al que más deseaba vencer.

A pesar de sus ganas de vencer al equipo merengue, Matías dejó claro que el equipo más complicado era el vecino, «el partido contra Marathon creo que es donde se juega todo, juega más, hacía que todos los compañeros estuvieran tensos. Con Marathon hay una enorme rivalidad».

El campeón de la Liga será…

Para ir cerrando, Soto habló sobre los factores por los cuales el Olimpia será el campeón del actual torneo, «antes de que se disputara el último partido de semifinales les dije a los muchachos, para mí el Olimpia se los come a todos, tiene un enorme plantel y está dirigido por un gran entrenador, Olimpia será el campeón».

Preguntas Rápidas

¿Mejor cacha de honduras?

Morazán