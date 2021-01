¡Hoy arranca! Todo listo para el comienzo del Guardianes 2021 en México

México.- El torneo Guardianes 2021 iniciará este viernes con los partidos Puebla vs Chivas, Tijuana vs Pumas y Mazatlan vs Necaxa.

Para el inicio de este nuevo torneo la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, permitió que el público pudiese ingresar a los estadios, esto siguiendo las medidas de bioseguridad establecidos por la misma Liga.

El Guardianes 2021 será el torneo corto número 50, medida que hizo evolucionar el fútbol azteca en cuanto a emoción y calidad, ya que permite que hayan dos campeones por año.

El inicio de este formato fue en el año de 1996, dejando atrás los torneos largos como se manejan en la mayoría de las ligas europeas y sudamericanas, abriendo paso a dos torneos de Liga por año, respetando el formato de Liguilla que ha existido en el fútbol azteca.

Curiosidades del Guardianes 2021

Uno de los aspectos más importantes a seguir durante el torneo mexicano será el papel que puedan desarrollar técnicos de la envergadura como Santiago Solari (América), Javier Aguirre (Monterrey), Juan Reynoso (Cruz azul),’Nacho’ Ambriz (León) y ‘Tuca’ Ferreti (Tigres).

Te puede interesar: La despiden del club y ahora es éxito en Onlyfans: Madelene Wright

Por otro lado los clásicos se jugarán en las jornadas finales del Guardianes. El Clásico Nacional será en la Jornada 11, el “Joven” en la jornada 15, mientras el Regio y el Tapatío se disputarán en la 16.

Los repechajes seguirán como en los torneos anteriores, en los cuales del lugar cinco al 12 de la tabla general, jugarán a partido único en la casa del equipo mejor ubicado; de estos cruces saldrán cuatro clasificados. Los equipos que se coloquen en los primeros cuatro sitios de la tabla clasificarán directamente.

Partidos de la jornada 1

Viernes 8 de enero

Puebla vs Chivas — 6:30 PM

Tijuana vs Pumas — 9:06 PM

Mazatlán vs Necaxa — 9:30 PM

Sábado 9 de enero

Atlas vs Monterrey — 5:00 PM

Tigres vs León — 7:00 PM

América vs San Luis — 9:00 PM

Domingo 20 de enero

Toluca vs Querétaro — 12:00 PM

Santos vs Cruz Azul — 7:06 PM

Pachuca vs FC Juárez — 9:00 PM