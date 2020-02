Masacre en Olancho: hombre llama a canal de TV y anuncia venganza

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un hombre, sin identificarse, supuesto familiar de las víctimas de la masacre en Olancho, llamó enfurecido a un medio de noticias y anunció que se vengará de las personas que mataron a sus parientes ayer en la aldea Las Delicias.

Seguidamente el sujeto dijo que su familia fue asesinada por los Amador y que esto ya se volvió un juego, y que ellos también van a jugar igual.

«Yo los culpo, porque ellos peleaban territorios, eso no lo voy a negar. Ellos querían que mi familia entregara sus territorios en Río Blanco», dijo el hombre.

Asimismo, dijo que la muerte de sus parientes se debe a que ellos se negaron a cederles sus territorios.

Cobrará venganza por muerte de su familia

Continúo diciendo que, si a los Amador no les dolió con la muerte del hermano de Héctor Amador, hoy les va a doler con el de la Mamá y con toda la de sus familia.

«Los voy a dejar decapitados a cada uno. Ellos comenzaron esta guerra y yo la voy a terminar, y lo van a pagar muy caro», sentenció.

De la misma forma, aseguró que él ya tiene vigilada a la esposa e hijo de Héctor Amador, supuesto implicado en la masacre. Y dijo que aunque estén con resguardo policial los va a encontrar y acabar con la vida de ellos.

«No les tengo miedo, sabes lo que has hecho, comenzaste algo y ahora lo vas a terminar conmigo», manifestó de forma enérgica.

A renglón seguido, dijo que él no tiene miedo a perder la vida, y que va a vengar la muerte de sus parientes.

De la misma forma, el sujeto dijo «esto apenas comienza, a mí no me importa si se va gente inocente».

Ministerio Público y ATIC dejaron sola a su familia

Según dijo el anónimo, en días anteriores su primo a ese canal de televisión a denunciar que el Ministerio Público (MP) lo dejó solo luego de revelar información susceptible.

Añadió que sus familiares fueron asesinado por culpa del MP y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pues dejaron solo a su primo y sus parientes.

«El Ministerio Público ofreció protección, porque había un testigo, que era mi primo, él estaba trabajando para ellos como testigo protegido y a él lo abandonaron y le mataron la mamá, a su papá y sus hermanos», añadió el sujeto.

Asimismo, dijo que en Catacamas hay un fiscal que va a pagar con su propia sangre lo que le pasó a su familia. «Si aparece muerto es culpa de nosotros», aseguró.

Recuperará menor de edad.

Seguidamente dijo que están movilizando un contingente para recuperar al menor que está herido en el Hospital Escuela.

“No me importa si está bajo vigilancia de los policías, yo lo voy a ir a sacar de allí, por un inquieto motivo, no quiero que vayan a llegar y le quiten vida. Yo no pido protección para el niño, yo mismo le daré la protección», finalizó el anónimo.