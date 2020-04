Marvin Bernardez agradece a su representante por no dejarlo solo en crisis

LA CEIBA.- El parón de la Liga Nacional por la pandemia del coronavirus a causado consecuencias en todos los equipos de la Primera División.

Y es que con esta medida, los equipos no tienen venta de taquilla, de la cual salen los gastos para pagar ya sea mantenimiento, o en este caso, el salario de los jugadores.

El agradecimiento de «La Flecha»

Marvin «La Flecha» Bernardez comentó en una entrevista que la estaba pasando mal en la actual cuarentena, pues la directiva del conjunto cocotero no les han cancelado los salarios de tres meses.

De igual manera aprovechó a agradecer a su representante, Álvaro Izquierdo, pues el uruguayo le a estado ayudando con lo que necesita tanto él como su familia:

«La verdad es que tengo que agradecerle a mi representante Álvaro Izquierdo, quien me ha enviado comida para sostener a mi familia», comenzó diciendo el jugador del Vida.

«Si no fuera por él, no sé cómo la estaría pasando, ya que en el equipo nos adeudan dos meses sobre tres de salario. La pandemia del Covid-19 tiene parados todos los campeonatos a nivel mundial; y Honduras no es la excepción, los equipos la mayoría les deben a los jugadores».

3 de 10 están solventes

En la Primera División solo existe tres equipos que se han reportado «solventes» con el tema de los pagos.

Entre ellos se encuentran el Olimpia, Motagua y Lobos UPNFM, que hasta el momento, están al día con los salarios.

