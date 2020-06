Marinakys: Más de L62 millones al sector turismo para empleados suspendidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Más de 62 millones millones de lempiras recibió el sector turismo con aportes del Gobierno de Honduras y la empresa privada para aliviar a los empleados que fueron suspendidos durante la pandemia de COVID-19.

El anuncio lo hizo el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), Epaminondas Marinakys, quien aseguró que el primer desembolso está listo para entregarse a los empleados.

Con el «aporte solidario» se beneficia con un bono de 6 mil lempiras mensuales a cada trabajador del sector turismo que fue suspendido.

Asimismo, Marinakys aclaró que de los 62 millones, el Gobierno aportó unos 36 millones y la empresa privada dio 26 millones, «para apoyar a los trabajadores».

Uno de los temas en los que insistió Marinakys es que debe incluirse a empleados que no aparecen en listados de empresas turísticas. De ese modo, no solamente no se estarían beneficiando a los colaboradores que están en planillas; se incluiría a todos los que contribuyen en las actividades.

Es decir, beneficiar también a los maleteros, artesanos, taxistas y guías turísticos que se encuentran en los parques. «Para ellos se debería de conjugar una serie de acciones para poder incluirlos en el servicio», manifestó.

Lea también: Más de 200 misquitos en Roatán solicitan regresar a Gracias a Dios

Bono del sector turismo es de L6 mil

A su vez, el titular de CANATURH refirió que el bono se divide en dos partes. De lo que donó el Gobierno se sacan 3,500 lempiras y 2,500 de lo de la empresa privada. En ese sentido, el apoyo para los trabajadores del sector turismo es de 6,000 lempiras.

«Esto no es un salario, es una donación. Un aporte de los dos sectores y no representa problemas en la antigüedad del empleado ni en los beneficios que ha tenido, así como en las prestaciones», dijo.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo