Conozca 15 datos curiosos de la sensual Marilyn Monroe

Norma Jeane Mortenson , mejor conocida como Marilyn Monroe, fue una actriz de cine, cantante y modelo estadounidense, nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California.

Con el paso del tiempo, llegó a ser una de las actrices más famosas de Hollywood y uno de los principales símbolos sexuales de todos los tiempos. Hoy recordamos a la inolvidable Marilyn Monroe con algunas curiosidades que quizás no conocías.

1 Una joven modelo

Norma Jeane Baker comenzó a trabajar como modelo a los dieciocho años, en 1945, cuando el fotógrafo Henrik Manukyan la retrató mientras colaboraba junto a su suegra (la madre de su primer esposo, James Dougherty) en la fábrica de municiones, la Radio Plane de Burbank. Logró cotizarse como modelo de glamour y llegó a aparecer en la portada de decenas de revistas.

2. Inicios de Marilyn Monroe como actriz

A partir de 1946 comenzó a interpretar pequeños papeles en películas de bajo presupuesto.

3. Los caballeros las prefieren rubias

Su reconocimiento mundial comenzó a desarrollarse después de que protagonizara el musical Los caballeros las prefieren rubias (1953) y apareciera en el número inaugural de la revista Playboy.

4. Mayor éxito comercial

Su mayor éxito comercial fue Some Like it Hot (1959), filme por el que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia.

5. Entre las 10 mejores de todos los tiempos

El American Film Institute la considera entre las diez mejores estrellas femeninas de todos los tiempos.

6. Una rubia no tan rubia

El color natural de cabello de Marilyn Monroe era castaño.

7. Su mejor perfil

Creía que el lado derecho de su rostro era su «mejor perfil».

8. Piel perfecta

Se lavaba la cara 15 veces al día, debido a un temor de manchas.

9. Una rubia difícil

Durante el rodaje de «Con faldas y a lo loco» Marilyn llegaba todos los días al plató dos horas tarde. A veces, se encerraba en su camerino y se negaba a salir. Billy Wilder acabó tan harto de ella que se aseguró de que no la invitaran a la fiesta de fin de rodaje.

10. Toda una estrella

Marilyn apareció en un total de 29 películas.

11. Inspiradora

La canción «Candle in the Wind» de Elton John, se grabó como un homenaje a Marilyn.

12. De buenos gustos musicales

Le gustaba de la música de Louis Armstrong, Beethoven y Mozart.

13. Los favoritos de Marilyn

El perfume favorito de Marilyn fue Channel Número 5 y su tienda favorita era Bloomingdale’s. Su bebida favorita era Dom Perignon 1953.

14. Adicciones

Siempre tuvo terror a dormir y no podía conciliar el sueño sin tranquilizantes. Tenía una fuerte adicción a los somníferos.

15. Su gran amor

Dicen que Joe DiMaggio fue el hombre que más la amó. Desde la muerte de Marilyn Monroe, Joe enviaba un ramillete de rosas llegaba puntualmente todos los lunes, miércoles y viernes a la tumba de la actriz, hasta el momento de su propio deceso en 1999.

