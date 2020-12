Marathon cumple ante el Forge y se clasifica a la Concachampions 2021

Tegucigalpa.- Marathon ha asegurado su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf del próximo año tras vencer este martes 1-0 al Forge de Canadá en el Nacional de Tegucigalpa.

Los verdes fueron superiores a su rival gracias a un comportamiento adecuado de parte de la zona media, defensiva y su joven arquero, Luis Ortiz, imposibilitándole a su rival desarrollar sus pretensiones de ataque. En la parte ofensiva verdolaga, Solani, Arriaga y Selvin Guevara fueron quienes llevaron el mayor peligro a los visitantes.

A los 3 minutos Solani mandaba un centro peligroso desde su perfil izquierdo que anticipaban justo a un Bruno Volpi que se quedaba con el molde hecho.

Tiro de esquina de Allan Banegas un minuto después que por poco acaba en gol olímpico; Triston Henry salvaba de milagro.

A los 9 minutos se daba la primera llegada de peligro del Forge luego de un centro desde la derecha, el balón le quedó franco al delantero Kadell Thomas pero su disparo razo logró ser rechazado prácticamente desde la línea por la defensiva verde.

Respondió a los 13’ Marathon en una gran jugada de Selvin Guevara que filtró al movimiento de Arriaga que desde el costado derecho del área grande condujera el balón para disparar fuerte y abajo, pero nuevamente Henry salvaba a los canadienses.

El invitado especial llegaba al Nacional. Gol de Marathon a los 18 minutos luego de una falta cobrada perfectamente por Banegas, Volpi remató de cabeza, el arquero rechazó la pelota como pudo y esta le quedó plena a un Solani que terminó fulminando su meta para abrir el marcador.

El partido se tornaba cada vez más disputado, insinuaciones en ambos arcos pero sin la claridad requerida para inquietar, dentro de este lapso, a Ortiz y a Henry.

A lo 42’ una desatención de Luis Vega en la banda izquierda puso en serias dificultades a los suyos cuando el Forge se internó al área pero el centro una vez más era desaprovechado por la delantera rival que no lograba acomodarse bien y disparar pleno al arco defendido por Ortiz.

Así terminaba la primera mitad, con merecido triunfo transitorio del Marathon sobre el Forge canadiense.

A dos minutos de haberse movido el balón, tiro de esquina corto del Forge desde el banderín izquierdo, peinaban para que en el segundo palo Babouli rematara al travesaño. Se salvaban los verdes.

