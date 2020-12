Maidana advierte irse del Olimpia por inactividad

TEGUCIGALPA.- El habilidoso mediocampista del Olimpia, Cristian Maidana, en la previa del «Clásico Nacional» por el campeonato de las vueltas ante Marathon, lanzó la advertencia de marcharse del equipo merengue por la falta de minutos que ha tenido en el Apertura 2020.

Maidana estuvo ausente por una lesión de ligamentos. Sin embargo, el argentino dice estar en condiciones para jugar.

Pedro Troglio no lo llevó para el partido de ida ante los verdes

A pesar de sentirse con la capacidad de jugar, Maidana no fue tomado en cuenta para jugar el primer encuentro de la final y no viajó con los albos a San Pedro Sula, dicha situación tiene incomodo al jugador.

«Yo me siento mucho mejor, el entrenador decidió no llevarme ahora, pero estoy listo y a disposición del cuerpo técnico».

«Yo quería ir, sin embargo, respeto las decisiones, después de este encuentro hablaré con Pedro Troglio para ver si el domingo puedo ir, aunque sea al banco».

Una recaída le afectó

En sus declaraciones reveló que quisieron recuperarlo rápido, pero tuvo una recaída que le afectó su regreso.

El centrocampista varias veces quiso entrenar de «incognito», pero no resultó como él esperaba.

«Me quisieron apurar y tuve una recaída, me he infiltrado mil veces para entrenar, cosas que un jugador no tiene que hacer, pero haría lo mismo para este encuentro, lamentablemente no me llevan, trataré de estar tranquilo para cuando me toque».

La advertencia de Maidana

Agregó que se siente muy bien en Olimpia y que desea continuar, aunque tiene claro que si no lo ocupan debe buscar una salida.

«Molesta más no jugar por ser extranjero porque sé lo que piensa la gente, en el club son muy estrictos en esto, es muy feo estar mirando desde afuera, ya van empezar a hablar, si no me van a tener en cuenta me iré a Argentina tranquilo, pero todavía no me comunicaron nada y voy a seguir peleando por jugar, no me quiero ir porque me siento bien acá».

Para el argentino, Marathon no es tan peligroso… como el año pasado

Sobre el rival de turno, Marathon, Maidana dijo que los verdes no son un equipo tan peligroso como el año anterior.

«Marathon es un equipo muy joven, es más accesible que el del año pasado, se le fue gente muy experimentada, aunque juegan muy bien».

«Bruno Volpi y Palermo son los que más pueden llegar a lastimarte, luego no hay que dar faltas cerca del área por Kevin Arreaga, le entra muy bien».

