La Fórmula 1 estaría formando parte del contenido de Amazon

Reino Unido.- Las plataformas digitales han llegado a reemplazar la televisión tradicional en los últimos años mediante el estreno de series, películas. Ahora intentan incursionar en los deportes; la Fórmula 1 está al tanto de eso.

Es por eso que la Fórmula 1, estaría negociando la transmisión de sus carreras con la plataforma Amazon, según informaciones del Financial Times.

Exclusive: Formula One is in ‘active talks’ with Amazon over streaming deals to screen its Grand Prix races, Chase Carey, F1’s outgoing chief executive, told the FT https://t.co/yo3XYiYnsR

