ESTADOS UNIDOS.- La nueva entrega de Madden ya está disponible en todos lados, y como cada año, es uno de los lanzamientos más esperados a pesar de que históricamente hay pocos cambios con su predecesor.

¿por qué vale la pena entonces comprar Madden 21?

Lamar Jackson fue la portada de este año.

Cuando el demo llegó a las manos de algunos afortunados antes del estreno mundial, comenzaron las críticas.

Las cuales en su mayoría estaban enfocadas a bugs, glitches y typos; elementos muy básicos que hoy son mínimos tras algunas semanas de su lanzamiento y unos parches.

Hay varias razones para comprar y no comprar el juego, así que primero hablemos de lo bueno.

The «Yard»

Por primera vez, Madden añadió un modo de juego nuevo: The Yard, que esencialmente es un partido de 7v7 con estrellas y habilidades que jamás pasarían en un terreno de juego real. Recuerda lo que fue el NFL Street un poco.

Mantiene Madden Ultimate Team

En Madden Ultimate Team definitivamente vas a comprar el videojuego, que es la versión en línea de crear un equipo desde cero. Ojo, que tienes que gastar en ese modo de juego, pero es quizás lo más popular de Madden actualmente.

Face of the Franchise está un poco mejor que años anteriores, ya que empieza tu camino en la preparatoria y no en los CFP como en Madden 20.

Además, hay mas universidades para escoger cuando estás en esa etapa. Quizás lo que decepciona de Face of the Franchise es la parte del Combine NFL que se siente muy fría.

Que tal los gráficos…

En cuanto a los gráficos se ve bien, ya es muy real esa parte. Lo que deja un sabor de boca un poco amargo es que el gameplay sigue sin sentirse real.

En las franquicias de videojuegos de futbol americano el NCAA College Football dejó tan buenos recuerdos (ya no se hace) de todo, que ese debería ser el esqueleto de Madden.

