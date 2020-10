EXCLUSIVA.- Fabián Coito presentó su lista de convocados para los micro-ciclos del mes de octubre todos ellos procedentes de la Liga Local. Una de las sorpresas fue la convocatoria de Luis Argeñal.

Argeñal quien es jugador de la UPNFM equipo dirigido por Salomón Nazar habló en EXCLUSIVA CRONÓMETRO sobre su primera convocatoria con la Selección de Honduras.

Pero, ¿Quién es Luis Argeñal?

Luis Fernando Argeñal Padilla tiene 22 años de edad, actualmente jugador de la UPNFM; se ha desempeñado en el fútbol desde que tenia tan solo 5 años en la Academia de su abuelo quien fue entrenador de la Liga Nacional y su puesto cómo jugador es de medio campista defensivo.

Esto fue lo que nos dijo EN EXCLUSIVA Luis Argeñal:

¿Qué sentiste al mirar tu nombre en la convocatoria?

“Yo no me lo podía creer, lloré de la emoción porque es algo por lo que vengo trabajando y ver qué de repente sale mi nombre en la lista es un orgullo y un logro importante para mi”.

¿Dentro de tus planes paso por tu mente que serías convocado de la selección?

“Yo trabajo para eso pero no imaginé que llegaría tan pronto, no me lo esperaba y por mi solo corría una emoción gigante”.

¿Qué sabes acerca de Fabián Coito?

“Nunca he tenido comunicación con él, si lo he visto en algún momento pero jamás cruzamos palabras”.

¿Qué será lo diferente que entregarás como jugador para conseguir un puesto en la Selección?

“Me entregaré al máximo daré lo mejor de mi y entregaré el extra para poder seguir siendo tomado en cuenta para futuras convocatorias”.

¿Qué tanto ha influido el profe Salomón Nazar en tu carrera?

“El es parte de mi trabajo desde el momento en que me dio la confianza de estar en el equipo con quien me hizo debutar en el cual me ha llevado paso a paso y estoy muy agradecido con el por la oportunidad de seguir dejándome jugar más y el tiene que ver mucho con mis logros”.

Luis Argeñal también nos comentó que seguirá trabajando para formar parte de la Selección Olímpica.

Rambo y el «Lobo» Guevara influyentes en Luis Argeñal

¿A quien admiras de la Selección?

“He admirado siempre el estilo de juego de Rambo de León y Amado Guevara, ellos siempre han sido mis referentes de la Selección”.

¿Cuál sería el escenario perfecto de Luis Argeñal con la Selección?

“Un gran debut, si me dieran la oportunidad de jugar contra Nicaragua me desempeñaría de la mejor manera con mucha confianza y sería un gran logro y una satisfacción personal”.

