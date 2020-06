Loable labor: Dos maestros llegan a casas de sus alumnos a darles clases

HONDURAS. En la comunidad de El Pinal, de Gracias, Lempira, una loable labor realiza el maestro Henry Flores, quien es digno de resaltar y divulgar.

El profesor Flores, como muchos lo conocen, es el ejemplo vivo de que el amor por una profesión se demuestra de diferentes maneras. Y aún más en momentos difíciles como es la actual pandemia del coronavirus.

Ante la imposibilidad de brindar clases en un aula y viendo que sus alumnos no cuentan con internet o una computadora para recibir el pan del saber de forma virtual, el maestro tomó la decisión de impartirles las enseñanzas casa por casa.

Según Magazine HN, el joven maestro, portando una mascarilla de color verde para evitar el contagio de la COVID-19, ubica una pequeña pizarra de formica sobre unos leños de roble y allí brinda la clase del día a una alumna que no deja de poner atención.

Cabe recordar que desde el pasado 12 de marzo, la secretaría de Educación suspendió las clases en los centros educativos del país. Eso luego de declararse la emergencia sanitaria por los primeros casos de la COVID-19 en el país.

Ante esa situación, el educador tomó la decisión de recorrer casa por casa para llevarles a sus alumnos un poco de conocimiento.

Maestro aprovecha su día de circular para educar a sus alumnos

Igual labor realiza el profesor Francis Alexis Aguilar, quien, también visita a sus alumnos en la aldea Delicias del municipio de San José, La Paz.

De acuerdo con medios locales, Aguilar aprovecha su día de circular para visitar la casa de sus alumnos, con el objetivo impartir clases a los estudiantes que no poseen servicios de internet o que no tienen tecnología a su disposición.

El maestro de la escuela 1 de Septiembre marca la diferencia porque prefiere invertir su día de circular en brindarles el pan del saber a sus jóvenes alumnos.

De igual forma, el educador ha puesto a disposición su tiempo y dedicación para ayudar, no solo a sus alumnos, sino a los padres de ellos.

Aguilar llega a sus casas y explicar los temas educacionales personalmente. Eso ayuda a que los padres no se preocupen por no contar con tecnologías y a que sus hijos no se queden atrás.