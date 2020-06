Un Día en la Historia: Esto aconteció un 10 de junio de…

1776: el Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de los Estados de la Unión.

1865: en Alemania, Richard Wagner estrena Tristán e Isolda.

1870: en Ohio (Estados Unidos), John Davidson Rockefeller y dos socios más fundan la Standard Oil of Ohio.

1940: en Roma, Italia declara la guerra a Gran Bretaña y Francia.

1944: en Londres cae el primer cohete-bomba V-1 lanzado desde la Alemania nazi. Los alemanes habían estado diseñando y construyendo un tipo de bomba que se pudiese lanzar desde gran distancia hacia Inglaterra debido a que la Luftwaffe no había podido someter a los ingleses vía bombardeos diarios a sus ciudades, ya que la RAF había logrado derribar con mucha eficacia a cientos de aviones alemanes que, al tener que cruzar el Canal de La Mancha desde Francia, el combustible no les alcanzaba para sostener combates prolongados en cielo inglés. Toda esa campaña le significo al III Reich grandes pérdidas de pilotos y de aviones, por lo que Hitler le encargó a un equipo secreto de científicos un arma capaz de llegar a Inglaterra y destruir blancos sin riesgo de vida ni aviones. Así fue como se inventó el primer misil, que consistió en un cohete equipado con una turbina, pequeñas alas y una cabeza explosiva letal. Le llamaron V-1. Esta arma causó muchas mayores destrucciones en Inglaterra que la Luftwaffe, sin embargo, los ingleses inventaron el radar, que les permitió instalar baterías antiaéreas en la costa que recibían advertencia y dirección de las V-1, de manera que las destruían en el aire antes de que entraran en territorio británico. Al final, Hitler construyó otra bomba teledirigida, la V-2, mucho más potente aunque prácticamente no alcanzó a ser utilizada porque Alemania estaba en franca derrota.

1967: fin de la Guerra de los Seis Días con la victoria del ejército israelí sobre la alianza árabe.

1977: en Estados Unidos, Apple Computer presenta la Apple II.

Nacimientos

1908: Robert Cummings, actor cinematográfico y televisivo estadounidense (f. 1990),

1910: Julie Haydon, actriz estadounidense (f. 1994).

1910: Antonio Casal, actor español (f. 1974).

1922: Judy Garland, cantante y actriz estadounidense. Nacida como Frances Ethel Gumm, en Grand Rapids, Minnesota – Falleció en Londres; el 22 de junio de 1969. Fue más conocida como Judy Garland. Entre los premios que recibió a lo largo de su trayectoria se hallan: el Premio Óscar, el Globo de Oro, el Cecil B. DeMille, el Grammy y el Tony. Después de formar con sus hermanas un grupo de vodevil llamado Las Hermanas Gumm, firmó un contrato con Metro-Goldwyn-Mayer en 1935. Para ese estudio cinematográfico realizó más de veinte películas, entre las que se incluyen nueve que protagonizó con Mickey Rooney, y El mago de Oz (1939), por la cual recibió un Óscar especial. Después de quince años el estudio la liberó de sus contratos, y realizó exitosos conciertos y apareció en especiales de televisión. En 1954 regresó al cine con la cinta Ha nacido una estrella, por la que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical y fue nominada al Óscar como mejor actriz. Además es el máximo ícono gay femenino según una encuesta de OnePoll publicada en 2009, por la magia de El mago de Oz ya que la comunidad gay ha visto en el filme una serie de símbolos sobre el significado de esa sexualidad. A pesar de sus triunfos profesionales, su éxito se vio enturbiado por sus problemas psicológicos, adicciones y disturbios financieros. Estuvo casada con el director de cine Vincente Minnelli, con el que tuvo una hija, la también actriz y cantante Liza Minnelli. Llevando una vida en lucha continua contra la adversidad, murió en 1969 a la edad de 47 años.

1931: João Gilberto, cantautor y guitarrista brasileño.

1959: Carlo Ancelotti, futbolista y entrenador italiano.

1965: Elizabeth Hurley, actriz británica.

Fallecimientos

323 a. C.: Alejandro Magno.

1190: Federico I Barbarroja, emperador germánico (1155-1190),

1836: André-Marie Ampère, matemático y químico francés. Este notable científico puede ser considerado como un prodigio de la humanidad. Ya a los doce años, había alcanzado a dominar toda la matemática que se había logrado desarrollar hasta esa época. En el año 1801, o sea, a la edad de 26 años, fue nombrado profesor de física y química en el Instituto de Bourg, y en 1809, profesor de matemáticas en la Escuela Politécnica de París. En sus trabajos experimentales Ampère no era precisamente metódico, pero intuitivamente lograba destellos de gran brillantez. Uno de los más renombrados de sus deslumbrones por la historia de las ciencias, es aquel que se encuentra relacionado con el fenómeno que establece la relación que existe entre la electricidad y el magnetismo. Ampère, al tomar conocimiento del descubrimiento del efecto hecho por Oersted, elaboró en unas pocas semanas un completo trabajo matemático donde expone una completa teoría sobre el fenómeno que hemos mencionado. En él, formula una ley sobre el electromagnetismo (comúnmente llamada ley de Ampère) en la cual se describe matemáticamente la fuerza magnética interactuando entre dos corrientes eléctricas. Y además aportó el método para medir la corriente eléctrica. De ahí que llamamos Ampere a dicha unidad de corriente. Ampère, también es reconocido por sus dotes de matemático, filósofo y poeta; sin embargo, su vida íntima personal ofrece el ejemplo de un singular contraste entre una carrera jalonada por éxitos científicos y un destino poco grato. Sufrió por dos matrimonios, uno por viudez y otro por ser un infierno para él. En su tumba está la frase “Tandem felix” (Por fin feliz).