Las condiciones de Xavi Hernández para ser técnico del Barcelona

Xavi puso condiciones, concretamente ocho, para aceptar ser entrenador del Barcelona. El exjugador y técnico del Al – Sadd, exigió una serie de medidas para regresar al Camp Nou cuando en el pasado mes de enero Abidal se reunió con él en Doha.

Y es que al parecer Josep Maria Bartomeu no aceptó las ocho condiciones solicitadas por Xavi. La necesidad de un recambio inmediato hizo que el presidente descartara la posibilidad de que el Matadepera volviera al Camp Nou.

Asimismo, Xavi propuso esperar a junio, lo que hizo que su candidatura quedara rechazada.

Por su parte, Eric Abidal y Óscar Grau viajaron a Qatar para convencer a Xavi Hernández de que se convirtiera en nuevo entrenador del FC Barcelona.

“¿Las palabras de Abidal? Ha sido un poco un circo todo, pero no Xavi, todo el mundo del fútbol. Al final toda esa imagen que ha dado el Barcelona, no es que dejen mal a Xavi, deja mal a todo el barcelonismo en general”, añadía el ex capitán del Atleti.

Las demandas de Xavi

Xavi estaba dispuesto a volver al Barça. Pero tenía claras cuáles eran sus peticiones. Entre ellas, la principal era esperar al mes de junio, de acuerdo a fuentes del club según informa la Ser.

Éstas eran las peticiones de Xavi:

Llegar en junio, y no a mitad de temporada

Control total del área deportiva

Fichaje de Carles Puyol: para los despachos y cerca del equipo

Control global del fútbol base.

Recuperar a Joan Vilá,su padre deportivo

Fichaje de Jordi Cruyff

Remodelación de los servicios médicos del Barça.

Fichaje de Óscar Hernández para el cuerpo técnico

Abidal y Grau trasladaron esas peticiones a Bartomeu estas peticiones. Pero el presidente, sorprendido, descartó avanzar en la negociación debido a que quería a un entrenador para incorporarlo inmediatamente.

