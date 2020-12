La predicción de Ryan Mason que lo cambiaría todo en el fútbol

Inglaterra.- Resulta difícil concebir un fútbol en el que sea prohibido el uso de la cabeza para hacer contacto con el balón, aunque este es uno de los temas que mayor división de opiniones genera en torno a los cambios que podrían hacerse en el deporte rey.

Sobre todo cuando se acumulan los casos de futbolistas retirados que con el tiempo, padecen de demencia y otros trastornos relacionados con las secuelas que deja el constante empleo de la cabeza para rechazar o rematar el balón.

Es por esto que el ex jugador inglés, Ryan Mason, compareció en una entrevista para la ‘BBC’ de Londres, en la que aprovechó para hacer conciencia de las repercusiones y el infravalorado riesgo al que se expone un futbolista, dejando un sorprendente vaticinio sobre la utilización de la cabeza en este deporte:

«No me sorprendería que en 10 o 15 años, no hubiese cabezazos en el fútbol. No tengo muy claro que los futbolistas estén conscientes del potencial daño que tiene esto. Cuanta más investigación se haga y cuanto más se eduque a los futbolistas en este tema, mejor», afirmó Mason.

La conmoción del fútbol inglés

El cuidado a la integridad física de los jugadores y en particular el uso de la cabeza como recurso, es un tema que ha tomado trascendencia las últimas semanas en Inglaterra. Sobre todo, tras la fractura craneal sufrida por el mexicano Raúl Jiménez en un partido contra el Arsenal, cuando intentaba anticipar a David luiz en la disputa aérea por el balón.

El jugador de los Wolves tuvo más suerte que el propio Ryan Mason. A sus 25 años, el ex futbolista del Hull City se vio forzado a retirarse en 2017, luego de un fuerte choque contra el defensor inglés del Chelsea, Gary Cahill.

Desde entonces, la Premier League ha estudiado establecer distintas variantes al reglamento, para minimizar los riesgos de conmociones cerebrales, y preservar la integridad de sus futbolistas.

Estas conversaciones no han sido definitorias, pese a que el cuadro de demencia anunciado por Bobby Charlton y el fallecimiento por esta misma causa del ex campeón del mundo con Inglaterra, Nobby Stiles, derivó en que varios exjugadores firmaran una carta dirigida al gobierno británico.

En el escrito, se instaba a las autoridades inglesas a realizar más investigaciones sobre la relación entre los cabezazos y la demencia. El propio defensor brasilero del Chelsea, Thiago Silva, confesó sentir constantes dolores de cabeza por las recurrentes disputas aéreas que hay en la Premier.

Al final, no deja de ser un tema que merece la máxima atención, merced a la diversidad de criterios que puedan existir, sobre si es ideal o no, que la FIFA prohíba el uso de la cabeza en el fútbol.

