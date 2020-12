La opinión de Jorge Jesús sobre el racismo

PORTUGAL.- La reciente jornada de la UEFA Champions League, trajo consigo un momento inédito en la historia de la competición.

Un incidente racial que si bien no es la primera vez que ocurre en el fútbol, pocas veces se había llegado al extremo de suspender un juego.

Jugadores y cuerpo técnico del Istambul Basaksehir, decidieron abandonar el campo en pleno partido contra el PSG, luego que el cuarto árbitro, Sebastián Coltescu, utilizara el término negro para referirse al asistente técnico del equipo Turco, Pierre Webó.

Por supuesto, este hecho inusual no pasó desapercibido por el mundo, generando comentarios de todo tipo.

Las polémicas declaraciones de Jorge Jesús

El racismo es uno de los temas más sensibles a tratar en la actualidad. El apogeo de las redes sociales, hace que muchos se reserven su opinión sobre el tema, cuando esta no es acorde al criterio de las masas.

Pero ese no es el caso de Jorge Jesús, ex campeón de la Libertadores como entrenador del Flamengo y actual director técnico del Benfica, a quien no parece importarle la percepción social en lo absoluto.

En la previa del encuentro que su equipo sostendrá contra el Stándard Lieja por la UEFA Europa League, Jesús fue preguntado por el incidente racial que provocó el aplazamiento del partido entre Istanbul y PSG:

«No sé muy bien lo que pasó, ni lo que se dijo, pero el racismo está muy de moda en estos días. Como ciudadano tengo derecho de pensar a mi manera y expresar una opinión concreta sobre el tema cuando sepa lo que sucedió en ese momento», comenzó diciendo el portugués.

En la opinión de Jorge Jesús, el repudio social a la discriminación racial se ha extrapolado en una actitud a la defensiva, que obliga a cuidar cada palabra para evitar que el resto se sienta ofendido.

«Hoy cualquier cosa que se le pueda decir a un negro es signo de racismo, y eso mismo contra un blanco, ya no lo es. Se convirtió en una ola implementada en todo el mundo. Pero tal vez hubo racismo, porque no sé qué le dijeron a ese entrenador», finalizó.

