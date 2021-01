Koeman: «Si a mí me preguntan por Neymar o Mbappé, también digo que sí»

España.- El entrenador azulgrana, Ronald Koeman, compareció este miércoles ante los medios de comunicación para referirse a diversos tópicos relacionados con la actualidad y el futuro del FC Barcelona.

Entre otros temas, el neerlandés emitió sus consideraciones sobre el confeso interés del París Saint-Germain en hacerse con los servicios de Lionel Messi. Los franceses intentarán aprovechar que el argentino será agente libre en el próximo mercado de verano.

Las palabras de Leonardo

Koeman le restó importancia a las declaraciones del director deportivo parisino: «Si a mí me preguntan por un interés en Neymar y Mbappé, también voy a decir que sí. No sé lo que puede pasar en el futuro, yo no puedo opinar sobre ellos. Lo cierto es que intentaremos tener la mejor plantilla posible», mencionó.

Las repercusiones de la incertidumbre

«Hemos entrenado y Leo lo ha hecho con muchas ganas, no he visto nada raro sobre él. Como es lógico, todo el mundo estaba triste por el resultado de la Supercopa, pero estamos en el camino de mejorar muchas cosas, sobre todo en el apartado defensivo. Leo está muy metido en ese tema», señaló Koeman.

La urgencia de mejorar en defensa

«También depende del contrario, en la Supercopa los rivales estuvieron muy bien. Hemos hablado con nuestros defensas de estar más encima y con mayor concentración en el balón parado. Los partidos se definen en pequeños detalles», enfatizó.

La sanción de Messi

«Me han dicho que son dos partidos, entiendo que el club no está de acuerdo y ya veremos lo que pasa. Creo que hay cosas que se pueden defender, pero el club se encargará de eso. Ojalá reduzcan la sanción», comentó el neerlandés.

A evitar contratiempos en Cornellá

«Estamos conscientes de que sobre todo en Copa, siempre hay lugar para las sorpresas. No estamos acostumbrados a jugar sobre césped artificial y eso hará el juego mucho más complicado. Para ellos es el partido del año, para nosotros es el próximo partido. Tenemos que pasar porque somos el Barcelona, pero todo dependerá de la mentalidad que tenga el equipo», señaló Koeman.

El equipo azulgrana visitará este jueves al Cornellá por los dieciseisavos de la Copa del Rey, a partir de las 2 de la tarde hora hondureña. Además del suspendido Messi y las ausencias ya conocidas por lesión, el Barcelona tampoco podrá contar con Sergiño Dest a causa de unas molestias musculares en su muslo derecho, según informó el propio Club en un comunicado.

