Legionaria Katherine Rodríguez a prueba con el Atlético Nacional de Colombia

REDACCIÓN. Por cumplir un sueño, Katherine Rodríguez aceptó una propuesta de jugar en la primera división del Fútbol Femenil de Costa Rica. Tras casi un año en el vecino país centroamericano, sus grandes condiciones han destacado y a su vez, despertado el interés de contratistas de otros países que la quieren llevar a probarse en mejores ligas.

Este miércoles la jugadora del Dimas Escazu, uno de los cuatro equipos grandes de la máxima categoría femenil costarricense, viajará a Colombia para realizar una prueba de ocho días con el Atlético Nacional de Medellín, provincia de Antioquia.

«La prueba dura ocho días. A partir de mañana miércoles (26/2) hasta el otro miércoles (04/3). Voy con mi mente positiva, a tratar de hacer bien las cosas y espero que ellos se muestren interesados. Es el sueño de toda mi vida, acá en Costa Rica se está cumpliendo, pero yo quiero seguir creciendo», aseguró la legionaria.

Sin embargo, llegar a este punto le ha costado mucho sacrificio a la jugadora hondureña que se destaca en la liga profesional tica. Que, dicho sea de paso, está en un nivel muy superior a la hondureña.

«A mí me contactó, por medio de un profesor de la Fenafuth, una representante colombiana que se llama Kelly Sánchez, ella es colombiana, entonces me dijo que probara suerte en los equipos de Colombia. Primero voy al Atlético Nacional y en caso de no quedarme pues buscaré en otros equipos, pero el de más renombre es el de Medellín. Ella es representante de jugadoras y tiene una marca deportiva», aclaró.

Katherine Rodríguez: «Al principio no todo fue fácil»

Cabe resaltar que Katherine viajó a Costa Rica en marzo de 2019. En primera instancia, jugó para las Universitarias, equipo que actualmente se llama Sporting FC. «Ahí casi no anoté porque jugaba de volante mixta», señaló.

«Mis papás están súper alegres, contentos, esperando que todo salga bien. Porque cuando yo llegué a Costa Rica no se me dio el apoyo, hubo incumplimiento de contrato. Ahora estoy viviendo con la familia de una compañera porque donde estaba, la Casa Club del equipo, no habían buenas condiciones», explicó.

¿Cómo llegó a Costa Rica?

Katherine Rodríguez proviene de una familia trabajadora, con dos padres que la apoyan incondicionalmente y además, es la mayor de tres hermanos.

Y es debido a ese apoyo familiar que la legionaria catracha logró darse a conocer. Resulta que gracias a un video que colgó en Facebook su hermana menor, Paola, los técnicos de Costa Rica conocieron del talento de Rodríguez.

«Mi hermana, Paola, publicó un video en Facebook y llegó a manos de un entrenador que mostró interés y me trajeron para acá. En marzo cumplo un año. El trato acá es súper profesional, mi entrenador es súper respetuoso», relató.

Y añadió: «Costa Rica es el país que mejores procesos menores tiene a nivel centroamericano. Un equipo para poder participar en primera división debe tener categorías inferiores. Mi equipo tiene categorías desde los siete años. Es un requisito de la Federación que cada equipo de primera tenga ligas menores, si no, no pueden participar», detalló.

Autoridades hondureñas brillan por su ausencia

Si no es fútbol masculino, a las autoridades hondureñas parece no importarles el resto. No es la primera vez que un deportista hondureño destaca en el extranjero, sin embargo, todos coinciden o al menos la gran mayoría, en la falta de apoyo por parte de los encargados del deporte nacional.

Las ganas y el deseo de triunfar, más el anhelo de cumplir un sueño de niña, es lo que ha llevado a Katherine a vencer cualquier tipo de obstáculo, no solo con un lindo caño o con un buen driblin, sino con sacrificio y personalidad.